Сына Жан-Клода Ван Дамма арестовали за угрозы ножом соседу
В США задержан 21-летний Николас Ван Варенберг, младший сын известного киноактера
В США задержан 21-летний Николас Ван Варенберг, младший сын известного киноактера
Николаса, матерью которого является актриса Дарси ЛяПьер, арестовали в городе Темп в штате Аризона 10 сентября, сообщают «Вести». Полицейские прибыли по вызову в его дом после того, как
Правоохранители обнаружили около лифта пятна крови и по этому следу дошли до квартиры молодого человека. Поговорив с Николасом и его соседом по квартире, стражи порядка установили, что сын Ван Дамма поранил руку.
Полицейские ушли, однако через двадцать минут сосед Николаса прибежал на первый этаж здания и заявил, что тот угрожал ему ножом. Предположительно Ван Варенберг был зол на соседа за то, что тот открыл дверь полиции.
После обыска в квартире обнаружили нож и марихуану. Николаса задержали за угрозы с применением оружия, незаконное удержание под стражей, а также хранение наркотиков и принадлежностей для их употребления.
Помимо Николаса, у