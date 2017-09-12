Сына Жан-Клода Ван Дамма арестовали за угрозы ножом соседу

Источник: Publika.md

Николаса, матерью которого является актриса Дарси ЛяПьер, арестовали в городе Темп в штате Аризона 10 сентября, сообщают «Вести». Полицейские прибыли по вызову в его дом после того, как кто-то позвонил в участок и рассказал, что Ван Варенберг бил кулаком по двери лифта.

Правоохранители обнаружили около лифта пятна крови и по этому следу дошли до квартиры молодого человека. Поговорив с Николасом и его соседом по квартире, стражи порядка установили, что сын Ван Дамма поранил руку.

Полицейские ушли, однако через двадцать минут сосед Николаса прибежал на первый этаж здания и заявил, что тот угрожал ему ножом. Предположительно Ван Варенберг был зол на соседа за то, что тот открыл дверь полиции.

После обыска в квартире обнаружили нож и марихуану. Николаса задержали за угрозы с применением оружия, незаконное удержание под стражей, а также хранение наркотиков и принадлежностей для их употребления.