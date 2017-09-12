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12:30 (мск), источник: Publika.md

Сына Жан-Клода Ван Дамма арестовали за угрозы ножом соседу

В США задержан 21-летний Николас Ван Варенберг, младший сын известного киноактера Жан-Клода Ван Дамма. По имеющейся информации, молодой человек угрожал ножом своему соседу по квартире.

Источник: Publika.md

Николаса, матерью которого является актриса Дарси ЛяПьер, арестовали в городе Темп в штате Аризона 10 сентября, сообщают «Вести». Полицейские прибыли по вызову в его дом после того, как кто-то позвонил в участок и рассказал, что Ван Варенберг бил кулаком по двери лифта.

Правоохранители обнаружили около лифта пятна крови и по этому следу дошли до квартиры молодого человека. Поговорив с Николасом и его соседом по квартире, стражи порядка установили, что сын Ван Дамма поранил руку.

Полицейские ушли, однако через двадцать минут сосед Николаса прибежал на первый этаж здания и заявил, что тот угрожал ему ножом. Предположительно Ван Варенберг был зол на соседа за то, что тот открыл дверь полиции.

После обыска в квартире обнаружили нож и марихуану. Николаса задержали за угрозы с применением оружия, незаконное удержание под стражей, а также хранение наркотиков и принадлежностей для их употребления.

Помимо Николаса, у Жан-Клода Ван Дамма, чье настоящее имя Жан-Клод-Камиль-Франсуа Ван Варенберг, есть еще сын и дочь от первой жены, культуристки Глэдис Португез.

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