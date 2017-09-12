В Пулково подростка поймали на продаже поддельных багажных квитанций

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, юный мошенник орудовал прямо в центральном пассажирском терминале аэропорта. От имени одной из международных авиакомпаний он предлагал пассажирам купить квитанцию с рук, обещая более низкие цены, чем в багажной кассе.
Работникам аэропорта было легко распознать подделку. Поэтому слишком доверчивых путешественников, решивших сэкономить на оплате багажа сверх нормы, попросту отстраняли от полета.
В отношении подростка возбудили дело о покушении на мошенничество. А поскольку молодому человеку уже больше 16 лет, он по закону подлежит уголовной ответственности.