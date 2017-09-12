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17:03 (мск), источник: "Российская газета"

В Пулково подростка поймали на продаже поддельных багажных квитанций

Транспортная полиция поймала афериста, продававшего пассажирам в петербургском аэропорту Пулково поддельные квитанции об оплате сверхнормативного багажа. Злоумышленником оказался 17-летний подросток из ближнего зарубежья.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, юный мошенник орудовал прямо в центральном пассажирском терминале аэропорта. От имени одной из международных авиакомпаний он предлагал пассажирам купить квитанцию с рук, обещая более низкие цены, чем в багажной кассе.

Работникам аэропорта было легко распознать подделку. Поэтому слишком доверчивых путешественников, решивших сэкономить на оплате багажа сверх нормы, попросту отстраняли от полета.

В отношении подростка возбудили дело о покушении на мошенничество. А поскольку молодому человеку уже больше 16 лет, он по закону подлежит уголовной ответственности.

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