В Пулково подростка поймали на продаже поддельных багажных квитанций

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, юный мошенник орудовал прямо в центральном пассажирском терминале аэропорта. От имени одной из международных авиакомпаний он предлагал пассажирам купить квитанцию с рук, обещая более низкие цены, чем в багажной кассе.

Работникам аэропорта было легко распознать подделку. Поэтому слишком доверчивых путешественников, решивших сэкономить на оплате багажа сверх нормы, попросту отстраняли от полета.