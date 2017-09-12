Ангарчанина осудили за обман жителя Улан-Удэ почти на 1 млн рублей

Как сообщает 12 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на сайте по продаже автомобилей подозреваемый нашел подходящий требованиям покупателя «Ленд-Крузер-200». Осмотрев машину, ангарчанин заручился согласием продавца на покупку и предложил внести задаток, чтобы начать оформление бумаг.

Покупатель снял в банке около 1 млн рублей и передал их ангарчанину. Получив деньги, подозреваемый скрылся. Правоохранители установили его личность и вскоре задержали.