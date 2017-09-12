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13:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ангарчанина осудили за обман жителя Улан-Удэ почти на 1 млн рублей

К 2,5 годам лишения свободы приговорили 36-летнего ангарчанина, обманувшего жителя Улан-Удэ, которому за денежное вознаграждение обещал помочь в выборе дорогостоящего автомобиля, оформлении документов и транспортировке в Бурятию.

Как сообщает 12 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, на сайте по продаже автомобилей подозреваемый нашел подходящий требованиям покупателя «Ленд-Крузер-200». Осмотрев машину, ангарчанин заручился согласием продавца на покупку и предложил внести задаток, чтобы начать оформление бумаг.

Покупатель снял в банке около 1 млн рублей и передал их ангарчанину. Получив деньги, подозреваемый скрылся. Правоохранители установили его личность и вскоре задержали.

Действия ангарчанина были квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ — «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ангарский городской суд учел, что в ходе следствия обвиняемый добровольно возместил ущерб.

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