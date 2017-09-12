Ангарчанина осудили за обман жителя Улан-Удэ почти на 1 млн рублей
К 2,5 годам лишения свободы приговорили 36-летнего ангарчанина, обманувшего жителя
К 2,5 годам лишения свободы приговорили 36-летнего ангарчанина, обманувшего жителя
Как сообщает 12 сентября 2017 года
Покупатель снял в банке около 1 млн рублей и передал их ангарчанину. Получив деньги, подозреваемый скрылся. Правоохранители установили его личность и вскоре задержали.
Действия ангарчанина были квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ — «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ангарский городской суд учел, что в ходе следствия обвиняемый добровольно возместил ущерб.