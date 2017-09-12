Задержан один из грабителей, отобравших сумку с золотом и деньгами у челябинки
Полицейские просят граждан внимательно посмотреть на лицо злоумышленника, так как он может быть причастен к другим преступлениям.
Полицейские просят граждан внимательно посмотреть на лицо злоумышленника, так как он может быть причастен к другим преступлениям.
Двое грабителей отобрали сумку с деньгами и золотыми украшениями у 33-летней женщины в Ленинском районе Челябинска — одного из злоумышленников полицейские задержали и просят пострадавших горожан опознать обидчика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Преступление было совершено 29 августа, около 9.00, у дома по улице Машиностроителей. Двое мужчин, набросившись на незнакомку, забрали у нее сумку, в которой лежали деньги, телефон и золото на сумму более 66 тыс. рублей. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.
«В понедельник, 11 сентября, сотрудникам уголовного розыска удалось найти одного из грабителей. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Личность его сообщника устанавливается», — рассказали в
У полицейских есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Челябинска. Всех граждан, пострадавших от действий указанного лица, просят сообщить о данных фактах в полицию по месту совершения преступления, а также по телефонам дежурной части УМВД России по Челябинску: 265−02−00, 266−14−14 или 02.