Задержан один из грабителей, отобравших сумку с золотом и деньгами у челябинки

Источник: dostup1.ru

Двое грабителей отобрали сумку с деньгами и золотыми украшениями у 33-летней женщины в Ленинском районе Челябинска — одного из злоумышленников полицейские задержали и просят пострадавших горожан опознать обидчика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 29 августа, около 9.00, у дома по улице Машиностроителей. Двое мужчин, набросившись на незнакомку, забрали у нее сумку, в которой лежали деньги, телефон и золото на сумму более 66 тыс. рублей. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.

«В понедельник, 11 сентября, сотрудникам уголовного розыска удалось найти одного из грабителей. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Личность его сообщника устанавливается», — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.