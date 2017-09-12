Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
Как недосып портит вашу жизнь
28-летняя россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
Стрельба в переходе метро в Москве: есть пострадавший
Крым дал ответ на заявление ЕС о выборах на полуострове
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
Павел Прилучный поддержал супругу на съемках сериала
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Чёрный купальник: Фёдорова похвасталась фигурой - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
Водонаева вышла замуж: первые фото с торжества - СМИ
СМИ: Беременная Ковальчук позирует в боди и платье
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
10В Саудовской Аравии начался Хадж
12:53 (мск), источник: dostup1.ru

Задержан один из грабителей, отобравших сумку с золотом и деньгами у челябинки

Полицейские просят граждан внимательно посмотреть на лицо злоумышленника, так как он может быть причастен к другим преступлениям.

Источник: dostup1.ru

Двое грабителей отобрали сумку с деньгами и золотыми украшениями у 33-летней женщины в Ленинском районе Челябинска — одного из злоумышленников полицейские задержали и просят пострадавших горожан опознать обидчика, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 29 августа, около 9.00, у дома по улице Машиностроителей. Двое мужчин, набросившись на незнакомку, забрали у нее сумку, в которой лежали деньги, телефон и золото на сумму более 66 тыс. рублей. Женщина сообщила о произошедшем в полицию.

«В понедельник, 11 сентября, сотрудникам уголовного розыска удалось найти одного из грабителей. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Личность его сообщника устанавливается», — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

У полицейских есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичных преступлений на территории Челябинска. Всех граждан, пострадавших от действий указанного лица, просят сообщить о данных фактах в полицию по месту совершения преступления, а также по телефонам дежурной части УМВД России по Челябинску: 265−02−00, 266−14−14 или 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Собирать деньги будем всем миром»: на Южном Урале началась адаптация спортцентров для инвалидов
«Кросс нации» на Южном Урале пройдет в трех городах
СМИ узнали о возможном сокращении пенсий в ближайшие три года
Эрдоган заявил о внесении залога за российские С-400
Против руководителей УСБ СК возбудили еще одно дело о взятке
Юлию Тимошенко обвинили в незаконном пересечении границы
ЕС запустил сайт для информационного противодействия России
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
Все о новом Toyota Land Cruiser Prado На автосалоне во Франкфурте состоялась мировая премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Разбираем, что в нем изменилось
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь