Школьников Перми отправили домой из-за звонков о заложенных бомбах
Анонимных.
Анонимных.
Занятия в школах Перми отменены
Сообщения о заложенных взрывных устройствах в семи школах и административных зданиях Перми поступили 12 сентября 2017 года с 11.10 до 11.26. За полчаса из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал — всего 5706 человек. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами Управления МВД по Пермскому краю и Росгвардии с применением
Стоит отметить, что со вчерашнего вечера по российским городам катится волна телефонных «минирований». В частности, в Екатеринбурге