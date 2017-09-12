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12:51 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Школьников Перми отправили домой из-за звонков о заложенных бомбах

Анонимных.

Занятия в школах Перми отменены из-за анонимных сообщениях о заложенных в них бомбах. Решение принято министерством территориальной безопасности Пермского края и опубликовано на официальном сайте краевой столицы, передает «Уралинформбюро».

Сообщения о заложенных взрывных устройствах в семи школах и административных зданиях Перми поступили 12 сентября 2017 года с 11.10 до 11.26. За полчаса из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал — всего 5706 человек. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами Управления МВД по Пермскому краю и Росгвардии с применением служебно-розыскных собак.

Стоит отметить, что со вчерашнего вечера по российским городам катится волна телефонных «минирований». В частности, в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали Южный автовокзал и ТРЦ «Гринвич».

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