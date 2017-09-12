ДТП в Лепельском районе: водитель маршрутки отвлекся и врезался в МАЗ
Авария с маршруткой, в которой находились 15 пассажиров, произошла 11 сентября рано утром в 5.15 на 168-м километре автодороги
Авария с маршруткой, в которой находились 15 пассажиров, произошла 11 сентября рано утром в 5.15 на 168-м километре автодороги
Маршрутка врезалась в грузовик, в результате чего пострадал 1 пассажир, сказал представитель УВД.
«Водитель микроавтобуса
В микроавтобусе из 15 пассажиров травмы получил лишь один человек, житель Гродно 1981 года рождения, он госпитализирован в Лепельскую ЦРБ.
«По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекцией установлено, что на счету водителя маршрутки числится 15 действующих административных правонарушений, из которых 9 связаны с нарушением скоростного режима», — сказал Казючиц.