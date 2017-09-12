ДТП в Лепельском районе: водитель маршрутки отвлекся и врезался в МАЗ

Источник: Sputnik.by

Маршрутка врезалась в грузовик, в результате чего пострадал 1 пассажир, сказал представитель УВД.

«Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 1984 года рождения отвлекся от управления и столкнулся с автомобилем МАЗ, двигавшемся в попутном направлении. Водитель МАЗа не пострадал», — сообщил Казючиц.

В микроавтобусе из 15 пассажиров травмы получил лишь один человек, житель Гродно 1981 года рождения, он госпитализирован в Лепельскую ЦРБ.