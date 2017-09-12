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12:41 (мск), источник: Sputnik.by

ДТП в Лепельском районе: водитель маршрутки отвлекся и врезался в МАЗ

Авария с маршруткой, в которой находились 15 пассажиров, произошла 11 сентября рано утром в 5.15 на 168-м километре автодороги Минск-Витебск в Лепельском районе.

Источник: Sputnik.by

Маршрутка врезалась в грузовик, в результате чего пострадал 1 пассажир, сказал представитель УВД.

«Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 1984 года рождения отвлекся от управления и столкнулся с автомобилем МАЗ, двигавшемся в попутном направлении. Водитель МАЗа не пострадал», — сообщил Казючиц.

В микроавтобусе из 15 пассажиров травмы получил лишь один человек, житель Гродно 1981 года рождения, он госпитализирован в Лепельскую ЦРБ.

«По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекцией установлено, что на счету водителя маршрутки числится 15 действующих административных правонарушений, из которых 9 связаны с нарушением скоростного режима», — сказал Казючиц.

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