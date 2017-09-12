В Уфе на железнодорожных путях спасли трех подростков
Дети, как выяснилось, просто играли.
Дети, как выяснилось, просто играли.
В Уфе на железной дороге полицейские поймали трех 10-летних ребят за сомнительным занятием. Дети раскладывали на рельсах камни, ветки и все, что под руку попадалось.
— Позже, в ходе беседы с подростками, выяснилось, что они там просто играли. Но тем самым они подвергли опасности свою жизнь и нарушили правила безопасного поведения на железной дороге, — пояснили в
К счастью, в этот раз обошлось без трагических последствий. Однако, чтобы впредь подобного не повторялось, полицейские побеседовали с малолетними нарушителями и их родителями, кроме того, взрослым придется выплатить штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.