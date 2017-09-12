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13:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на железнодорожных путях спасли трех подростков

Дети, как выяснилось, просто играли.

В Уфе на железной дороге полицейские поймали трех 10-летних ребят за сомнительным занятием. Дети раскладывали на рельсах камни, ветки и все, что под руку попадалось.

— Позже, в ходе беседы с подростками, выяснилось, что они там просто играли. Но тем самым они подвергли опасности свою жизнь и нарушили правила безопасного поведения на железной дороге, — пояснили в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.

К счастью, в этот раз обошлось без трагических последствий. Однако, чтобы впредь подобного не повторялось, полицейские побеседовали с малолетними нарушителями и их родителями, кроме того, взрослым придется выплатить штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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