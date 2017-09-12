В Уфе на железнодорожных путях спасли трех подростков

В Уфе на железной дороге полицейские поймали трех 10-летних ребят за сомнительным занятием. Дети раскладывали на рельсах камни, ветки и все, что под руку попадалось.

— Позже, в ходе беседы с подростками, выяснилось, что они там просто играли. Но тем самым они подвергли опасности свою жизнь и нарушили правила безопасного поведения на железной дороге, — пояснили в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте.