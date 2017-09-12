Волки активизировались в Светлогорском районе: хищники режут скот

По информации издания, в первом случае хищники зарезали трех телят на ферме в деревне Осташковичи, во втором — убили две овцы и козу на частном подворье в населенном пункте Мартыновка.

В БООР пояснили, что для конца августа и сентября такое поведение волков — обычное явление, так как волчица должна учить охоте молодняк, а домашние животные наиболее подходят для этого.

По данным организации, в текущем году светлогорские охотники уже добыли 11 волков. При этом специалисты констатируют, что количество хищников с каждым годом в районе увеличивается из-за их миграции из Полесского радиационного заповедника.