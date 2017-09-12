Волки активизировались в Светлогорском районе: хищники режут скот
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Два случая нападения волков на домашний скот зафиксированы в Светлогорском районе с начала сентября текущего года, сообщила газета «Ранак».
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Два случая нападения волков на домашний скот зафиксированы в Светлогорском районе с начала сентября текущего года, сообщила газета «Ранак».
По информации издания, в первом случае хищники зарезали трех телят на ферме в деревне Осташковичи, во втором — убили две овцы и козу на частном подворье в населенном пункте Мартыновка.
В БООР пояснили, что для конца августа и сентября такое поведение волков — обычное явление, так как волчица должна учить охоте молодняк, а домашние животные наиболее подходят для этого.
По данным организации, в текущем году светлогорские охотники уже добыли 11 волков. При этом специалисты констатируют, что количество хищников с каждым годом в районе увеличивается
При этом в БООР отметили, что волки не представляют опасности для людей, в частности грибников, так как нападения на человека в лесу происходят лишь в исключительных случаях.