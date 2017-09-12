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13:30 (мск), источник: РИА Новости

Полиция эвакуировала пассажиров с вокзала «Пермь 2»

ПЕРМЬ, 12 сен — РИА Новости. Полиция эвакуировала пассажиров с железнодорожного вокзала «Пермь 2», здание закрыто, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Источник: РИА Новости

В настоящее время полицейские проверяют вокзал, пассажиры ждут на привокзальной площади. Посадка и высадка пассажиров производятся с особыми мерами безопасности. На перрон по одному впускают только тех пассажиров, чей поезд отправляется.

На месте дежурят пожарные и скорая помощь. Диктор по громкой связи просит пассажиров на поддаваться панике и соблюдать спокойствие.

Ранее во вторник анонимные звонки о минировании объектов получили в Южно-Сахалинске, где эвакуирован ряд торговых центров, в Магадане, где эвакуация произошла из двух кинотеатров, ряда школ, вузов и рынка, во Владивостоке, где также эвакуировали ряд зданий, и в Перми, где проверяют несколько школ и гимназий.

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