Полиция эвакуировала пассажиров с вокзала «Пермь 2»
ПЕРМЬ, 12 сен — РИА Новости. Полиция эвакуировала пассажиров с железнодорожного вокзала «Пермь 2», здание закрыто, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
ПЕРМЬ, 12 сен — РИА Новости. Полиция эвакуировала пассажиров с железнодорожного вокзала «Пермь 2», здание закрыто, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В настоящее время полицейские проверяют вокзал, пассажиры ждут на привокзальной площади. Посадка и высадка пассажиров производятся с особыми мерами безопасности. На перрон по одному впускают только тех пассажиров, чей поезд отправляется.
На месте дежурят пожарные и скорая помощь. Диктор по громкой связи просит пассажиров на поддаваться панике и соблюдать спокойствие.
Ранее во вторник анонимные звонки о минировании объектов получили в