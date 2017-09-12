В Ставрополе возбудили уголовное дело по факту лжеминирования 42 учреждений

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, в понедельник с 9:30 и до 17:00 в дежурные части отделов полиции в Ставрополе от неизвестного поступили 42 анонимных сообщения о размещении взрывных устройств в торгово-офисных, учебных и административных зданиях, расположенных на территории краевого центра.

Все зарегистрированные факты о заведомо ложных сообщениях объединены в одно производство, поскольку установлено, что они поступили с одного номера телефона.

«Эти сообщения вызвали повышенный общественный резонанс, в связи с чем прокуратурой края обеспечено незамедлительное возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ», — говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что телефонному террористу, которого еще ищут, может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось со ссылкой на Главное управление МВД по региону, в понедельник в отдел полиции Ставрополя поступили анонимные звонки с сообщением о том, что в некоторых объектах находятся подозрительные предметы, угрожающие общественной безопасности.

В соцсетях жители города сообщали, что из-за анонимных звонков эвакуацию проводили в нескольких школах, вузе, на автостанциях и рынках.