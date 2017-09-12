В Омске парень прятался от полиции в конопле

Накануне днем в Ленинском округе патрульно-постовая служба задержала 22-летнего парня, который «собирал урожай» в кустах конопли. Экспертиза подтвердила, что вещество, которое снято с его рук — гашиш, общей массой 2,8 гр.

Во время оформления протокола мимо проходил мужчина. Сотрудники спросили, есть ли в его рюкзаке что-то запрещенное, прохожий ответил утвердительно. При личном досмотре изъяли пакет с листьями и соцветиями конопли весом 1,5 кг. Масса наркотического вещества в чистом виде более 400 гр.