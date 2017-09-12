В Омске парень прятался от полиции в конопле
Второй правонарушитель сам признался сотрудникам патрульной службы, что в рюкзаке у него запрещенные вещества.
Второй правонарушитель сам признался сотрудникам патрульной службы, что в рюкзаке у него запрещенные вещества.
Накануне днем в Ленинском округе
Во время оформления протокола мимо проходил мужчина. Сотрудники спросили, есть ли в его рюкзаке
Возбуждены уголовные дела по статье 228 «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Омичам грозит до трех лет лишения свободы.