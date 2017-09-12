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13:44 (мск), источник: Om1.ru

В Омске парень прятался от полиции в конопле

Второй правонарушитель сам признался сотрудникам патрульной службы, что в рюкзаке у него запрещенные вещества.

Накануне днем в Ленинском округе патрульно-постовая служба задержала 22-летнего парня, который «собирал урожай» в кустах конопли. Экспертиза подтвердила, что вещество, которое снято с его рук — гашиш, общей массой 2,8 гр.

Во время оформления протокола мимо проходил мужчина. Сотрудники спросили, есть ли в его рюкзаке что-то запрещенное, прохожий ответил утвердительно. При личном досмотре изъяли пакет с листьями и соцветиями конопли весом 1,5 кг. Масса наркотического вещества в чистом виде более 400 гр.

Возбуждены уголовные дела по статье 228 «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Омичам грозит до трех лет лишения свободы.

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