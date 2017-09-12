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13:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе просят откликнуться очевидцев ДТП на пешеходном переходе

УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе ищут очевидцев ДТП на пешеходном переходе, которое произошло накануне утром напротив дома № 76 по улице Революционной.

По предварительной информации, виновник аварии, следуя по улице Ветошникова со стороны улицы Достоевского на неустановленном автомобиле, допустил наезд на 17-летнюю девушку. При этом пешеход переходила проезжую часть в установленном месте.

В результате ДТП пострадавшая с ушибами была направлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена.

Всех, кто стал свидетелем и очевидцем данного происшествия, или обладает какой-либо информацией по данному факту ДТП, просят сообщить в дежурную часть Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Уфе по телефонам: 237−02−02 или 237−84−80.

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