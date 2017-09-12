В Уфе просят откликнуться очевидцев ДТП на пешеходном переходе
УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе ищут очевидцев ДТП на пешеходном переходе, которое произошло накануне утром напротив дома № 76 по улице Революционной.
УФА, 12 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе ищут очевидцев ДТП на пешеходном переходе, которое произошло накануне утром напротив дома № 76 по улице Революционной.
По предварительной информации, виновник аварии, следуя по улице Ветошникова со стороны улицы Достоевского на неустановленном автомобиле, допустил наезд на 17-летнюю девушку. При этом пешеход переходила проезжую часть в установленном месте.
В результате ДТП пострадавшая с ушибами была направлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена.
Всех, кто стал свидетелем и очевидцем данного происшествия, или обладает