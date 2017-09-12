В Башкирии возбудили уголовное дело по телефонной «террористической» атаке

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 11 сентября, в республике произошел переполох: в Уфе и Стерлитамаке массово эвакуировали людей из крупных торговых центров, вузов, ресторанов и гостиниц. Неизвестный (или неизвестные?) звонил в полицию и говорил о том, что в разных местах заложены взрывные устройства. Однако вчерашние проверки с участием кинологов ничего не обнаружили.

— По факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Неизвестному злодею грозит до 3 лет лишения свободы.

Кстати, во вторник, 12 сентября, в соцсети появились тревожные сообщения о возобновившейся атаке в Стерлитамаке, дескать, эвакуировали посетителей и сотрудников детской поликлиники и отделения Сбербанка. Однако эта информация не подтвердилась. Вероятно, в поликлинике была учебная тревога.