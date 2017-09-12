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14:30 (мск), источник: БЕЛТА

Следователи раскрыли убийство крупного предпринимателя из Миор

12 сентября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. Следователи раскрыли убийство крупного предпринимателя из Миор, совершенное в 2016 году. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления Следственного комитета по Витебской области Владимир Шалухин, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По словам начальника управления, в мае 2016 года индивидуальный предприниматель, владелец магазина строительных материалов, отправился на встречу и был убит. Долгое время это преступление оставалось нераскрытым, отрабатывались различные версии убийства. В результате слаженной работы следователей и сотрудников органов внутренних дел в феврале и марте 2017 года были задержаны трое подозреваемых. Ключевым фигурантом является неработающий житель Миор 1963 года рождения, помощь в совершении преступления ему оказывали двое жителей Витебска.

«Чтобы доказать вину злоумышленников, следователями было проведено более 130 судебно-медицинских, судебно-генетических, почерковедческих, фоноскопических, компьютерно-технических и иных экспертиз. Также состоялось более 20 осмотров места преступления», — подчеркнул Владимир Шалухин.

Раскрытие данного убийства позволило выявить еще целый ряд преступлений, совершенных главным злоумышленником. На его счету факты вымогательства крупной суммы денег, незаконное хранение оружия и боеприпасов, планирование новых преступных схем с целью вымогательства и грабежа.

Расследование преступления заняло 15 месяцев, материалы уголовного дела составили 21 том. В настоящее время они переданы прокурору для направления в суд. Все обвиняемые содержатся под стражей.

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