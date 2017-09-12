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13:43 (мск), источник: Actualitati.md

Глава крупной риелторской фирмы из Молдовы объявлен в международный розыск

В отношении директора компании Pro Imobil Grup Влада Мустяцэ был выписан мандат на арест на 30 суток.

Источник: Actualitati.md

Также он был объявлен в международный розыск. Решение было принято сегодня, 12 сентября, судьями по запросу прокуроров, сообщает deschide.md со ссылкой на прокурора Виталие Бусуйока.

По информации цитируемого источника, Мустяцэ фигурирует в деле по уклонению от уплаты налогов.

28 августа в риелторской компании Pro Imobil Grup, а также в офисах экономических агентов прошли обыски, организованные Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Управлением по расследованию экономических преступлений при МВД в рамках уголовного дела по уклонению от выплаты налогов в особо крупном размере.

В результате проведенных обысков выяснилось, что в компании неофициально работали 80 человек. Также средняя ежемесячная зарплата у сотрудников была 2,7 тыс. евро. Кроме этого, в 2015 2017 годах компания не выплатила государству налоги на сумму в 5 млн евро.

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