Глава крупной риелторской фирмы из Молдовы объявлен в международный розыск
В отношении директора компании Pro Imobil Grup Влада Мустяцэ был выписан мандат на арест на 30 суток.
В отношении директора компании Pro Imobil Grup Влада Мустяцэ был выписан мандат на арест на 30 суток.
Также он был объявлен в международный розыск. Решение было принято сегодня, 12 сентября, судьями по запросу прокуроров, сообщает deschide.md со ссылкой на прокурора Виталие Бусуйока.
По информации цитируемого источника, Мустяцэ фигурирует в деле по уклонению от уплаты налогов.
28 августа в риелторской компании Pro Imobil Grup, а также в офисах экономических агентов прошли обыски, организованные Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам и Управлением по расследованию экономических преступлений при МВД в рамках уголовного дела по уклонению от выплаты налогов в особо крупном размере.
В результате проведенных обысков выяснилось, что в компании неофициально работали 80 человек. Также средняя ежемесячная зарплата у сотрудников была 2,7 тыс. евро. Кроме этого, в 2015 2017 годах компания не выплатила государству налоги на сумму в 5 млн евро.