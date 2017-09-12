Заочно осужденный самарский бизнесмен добивается пересмотра приговора

Источник: AP 2017

В мае 2016 г. в суд Промышленного района поступило уголовное дело руководителя «ЦентрГлавСнаб» и его главбуха, которых обвиняли в неуплате налогов за период с 2010 по 2012 год на общую сумму более 16 млн рублей. Оба подсудимых находились под подпиской о невыезде, но перед вынесением приговора Марущак скрылся.

Тем не менее приговор огласили: женщина, согласившаяся сотрудничать со следствием, получила два года лишения свободы условно, а Марущак — три года реального лишения свободы.

В мае 2017 г. бежавший был объявлен в федеральный розыск, задержан и сейчас находится в следственном изоляторе.

На состоявшемся заседании его адвокат просила суд отложить рассмотрение апелляционной жалобы, чтобы жена осужденного смогла реализовать семейное имущество и выплатить полностью причиненный казне ущерб. Это позволит Марущуку, имеющему инвалидность, отделаться условным сроком.