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13:54 (мск), источник: Volga News

Заочно осужденный самарский бизнесмен добивается пересмотра приговора

В понедельник, 11 сентября, в Самарском областном суде рассматривалась апелляция на приговор Промышленного райсуда, вынесенный местному бизнесмену Александру Марущаку.

Источник: AP 2017

В мае 2016 г. в суд Промышленного района поступило уголовное дело руководителя «ЦентрГлавСнаб» и его главбуха, которых обвиняли в неуплате налогов за период с 2010 по 2012 год на общую сумму более 16 млн рублей. Оба подсудимых находились под подпиской о невыезде, но перед вынесением приговора Марущак скрылся.

Тем не менее приговор огласили: женщина, согласившаяся сотрудничать со следствием, получила два года лишения свободы условно, а Марущак — три года реального лишения свободы.

В мае 2017 г. бежавший был объявлен в федеральный розыск, задержан и сейчас находится в следственном изоляторе.

На состоявшемся заседании его адвокат просила суд отложить рассмотрение апелляционной жалобы, чтобы жена осужденного смогла реализовать семейное имущество и выплатить полностью причиненный казне ущерб. Это позволит Марущуку, имеющему инвалидность, отделаться условным сроком.

На данный момент в налоговую службу уже поступили 8,5 млн рублей. Суд удовлетворил ходатайство адвоката: рассмотрение жалобы назначено на 25 сентября.

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