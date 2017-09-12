В Новосибирской области мужчину убили из-за кроссовок и продуктов
Застолье закончилось убийством, гость хозяина дома забрал всё, что представляло ценность, рассказали в СК.
Застолье закончилось убийством, гость хозяина дома забрал всё, что представляло ценность, рассказали в СК.
В Новосибирской области мужчину убили
По данным ведомства, в ночь на 9 сентября в поселке Керамкомбинат Искитимского района 65-летний хозяин дома и его 34-летний гость вместе выпивали. Возникла ссора, молодой мужчина взял нож и пять раз ударил обидчика, а потом скрылся.
В
Через некоторое время злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
«При изучении личности фигуранта дела получены сведения, что ранее он был судим за совершение преступлений против личности, в сфере незаконного оборота наркотиков, а также хищений», — отметили в СК.
Расследование уголовного дела продолжается.