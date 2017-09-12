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13:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области мужчину убили из-за кроссовок и продуктов

Застолье закончилось убийством, гость хозяина дома забрал всё, что представляло ценность, рассказали в СК.

В Новосибирской области мужчину убили из-за кроссовок и продуктов, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По данным ведомства, в ночь на 9 сентября в поселке Керамкомбинат Искитимского района 65-летний хозяин дома и его 34-летний гость вместе выпивали. Возникла ссора, молодой мужчина взял нож и пять раз ударил обидчика, а потом скрылся.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО добавили: «Сотрудники полиции установили, что из дома, где проживал потерпевший, пропало имущество — обогреватель, сотовый телефон, продукты питания, куртка и кроссовки».

Через некоторое время злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

«При изучении личности фигуранта дела получены сведения, что ранее он был судим за совершение преступлений против личности, в сфере незаконного оборота наркотиков, а также хищений», — отметили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.

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