СУ СК проверит действия врачей Пироговки, отправивших пациента после ДТП пешком в другую больницу

Напомним, 7 августа он вышел из дома в больницу, забыв при этом мобильник. Однако при себе у мужчины были паспорт и удостоверение пенсионера МВД. Далее, со слов родственников, мужчина попал под машину, очевидцы произошедшего отвели его близлежащий кардиоцентр, где ему оказали первую помощь и вызвали «скорую». Бригада доставила его в больницу им. Пирогова, где пенсионеру сделали компьютерную томограмму, которую позже удалось «добыть» родственникам: на ней видно перелом челюсти. Однако далее пенсионера отправили своим ходом в больницу им. Середавина, куда он не доехал.

Тело мужчины обнаружили 4 сентября в овраге пос. Управленческий. В этом районе погибший проживал ранее со своей женой, но его забрали к себе жить дети.

Как сообщила старший помощник по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева, пока следователи не располагают данными о том, было ли ДТП и от чего умер Петр Костюк, назначена судмедэкспертиза. Кроме того, будет выделен отдельный материал с целью проверить действия врачей больницы им. Пирогова на предмет наличия состава преступления по статье «Халатность».