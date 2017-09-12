В крупных городах России массово эвакуируют школы и административные здания

Источник: РИА "Новости"

По словам сотрудника правоохранительных органов, источник многочисленных звонков о минировании объектов в российских регионах сейчас устанавливается под руководством ФСБ.

Во всех пермских школах занятия отменены после анонимных сообщений о взрывных устройствах, поступивших в несколько учебных заведений города, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии Перми. Из семи школ и некоторых административных зданий эвакуированы более 5700 человек. Оперативные службы, полиция и Росгвардия обследуют здания с собаками.

По данным местных СМИ, под эвакуацию попали не менее 10 школ, Пермский госуниверситет, несколько торговых центров, здание автовокзала, здание железнодорожного вокзала «Пермь-2», жилой дом.

По данным магаданского отдела Росгвардии, сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в несколько школ, развлекательный центр и один из местных рынков. «В настоящее время сотрудниками силовых ведомств проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по проверке информации о минировании ряда объектов города Магадана», — сообщил агентству «Интерфакс — Дальний Восток» сотрудник пресс-группы регионального УФСБ.

В Магадане люди были эвакуированы из кинотеатров «Нагаевский» и «Горняк», рынка «Урожай», Вечерней школы, гимназии № 30, Специальной коррекционной школы, Политехнического института, школы № 29, Северо-Восточного госуниверситета и ряда других зданий, уточняет «РИА Новости».

Из-за сообщений о минировании эвакуированы посетители и сотрудники двух крупных торговых центров во Владивостоке. Также тревожное сообщение поступило и в Дальневосточный государственный институт искусств, передает «Интерфакс».

Красноярское издание «Новости ТВК» сообщило, что людей эвакуируют сразу из нескольких торговых центров, автовокзала Красноярска и аэропорта «Емельяново».

«В городскую полицию поступают сообщения о том, что обнаружены подозрительные предметы в разных частях города. Проводится проверка», — пояснили ТВК в пресс-службе полиции.

Сотрудник аэропорта «Емельяново» подтвердил «Ведомостям» информацию об эвакуации.

На Сахалине и в Приморье эвакуировали посетителей торговых центров, передает ТАСС со ссылкой на региональные УМВД. В Южно-Сахалинске, по данным УМВД, поступили анонимные звонки о минировании зданий торговых комплексов «Сахалин», «Орбита», «Аист», «Плаза», «Славянский» и «Сити молл».

ГУ МВД России по Челябинской области проверяет информацию о «нахождении подозрительных предметов в ряде торгово-развлекательных комплексах Челябинска», говорится в заявлении ведомства. По информации Ura.ru, вечером 11 сентября в Челябинске одновременно эвакуировали посетителей крупнейших торгово-развлекательных комплексов — «Родник», «Фокус», «Горки» и «Алмаз».

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В Екатеринбурге сообщение о нахождении бесхозных предметов на ряде объектов поступило в ночь на вторник, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области во вторник. «В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что никаких предметов, представляющих опасность, нет. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности человека, сделавшего это сообщение», — сказал собеседник агентства. По данным местных СМИ, из-за угрозы взрыва проводилась эвакуация в торгово-развлекательном центре «Гринвич», на Южном автовокзале и в деловом центре «Маршал».

Сообщения о массовой эвакуации из административных учреждений в российских городах также поступали в понедельник. Тогда стало известно, что сотрудников администрации города Омска эвакуируют из-за сообщения неизвестного о минировании здания. Как уточняет «Сиб.фм», неизвестный в понедельник сообщил по телефону, что заминированы здания мэрии Омска, Пенсионного фонда и двух школ.

В Ставрополе, после того как неизвестный сообщил в полицию о взрывных устройствах в нескольких десятках учреждений города, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья. В понедельник, по данным пресс-службы, в дежурные части отделов полиции в Ставрополе от неизвестного поступило 42 анонимных сообщения о размещении взрывных устройств в торгово-офисных, учебных и административных зданиях. Все сообщения поступили с одного номера телефона, уточнили в прокуратуре.