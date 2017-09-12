В крупных городах России массово эвакуируют школы и административные здания
В крупных городах России эвакуируют школы, вокзалы, кинотеатры и другие здания
В крупных городах России эвакуируют школы, вокзалы, кинотеатры и другие здания
По словам сотрудника правоохранительных органов, источник многочисленных звонков о минировании объектов в российских регионах сейчас устанавливается под руководством ФСБ.
Во всех пермских школах занятия отменены после анонимных сообщений о взрывных устройствах, поступивших в несколько учебных заведений города, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на
По данным магаданского отдела Росгвардии, сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в несколько школ, развлекательный центр и один из местных рынков. «В настоящее время сотрудниками силовых ведомств проводится комплекс
В Магадане люди были эвакуированы из кинотеатров «Нагаевский» и «Горняк», рынка «Урожай», Вечерней школы, гимназии № 30, Специальной коррекционной школы, Политехнического института, школы № 29,
Красноярское издание «Новости ТВК» сообщило, что людей эвакуируют сразу из нескольких торговых центров, автовокзала Красноярска и аэропорта «Емельяново».
Сотрудник аэропорта «Емельяново» подтвердил «Ведомостям» информацию об эвакуации.
На Сахалине и в Приморье эвакуировали посетителей торговых центров, передает ТАСС со ссылкой на региональные УМВД. В
ГУ МВД России по Челябинской области проверяет информацию о «нахождении подозрительных предметов в ряде
В Екатеринбурге сообщение о нахождении бесхозных предметов на ряде объектов поступило в ночь на вторник, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в
Сообщения о массовой эвакуации из административных учреждений в российских городах также поступали в понедельник. Тогда стало известно, что сотрудников администрации города Омска эвакуируют
В Ставрополе, после того как неизвестный сообщил в полицию о взрывных устройствах в нескольких десятках учреждений города, возбуждено уголовное дело, сообщает
По данным портала Ufa1.ru, в Уфе эвакуации продолжаются третий день подряд. 11 сентября в городе экстренно эвакуировали посетителей сразу пяти торговых центров: «Гостиный двор», «Центральный рынок», «Мега», ТЦ «Башкирия», ТЦ «Звездный», а также из здания БашГУ и главного офиса Сбербанка, сообщал «Московский комсомолец в Уфе». 12 сентября в городе Стерлитамаке вновь начали эвакуацию людей после звонка в полицию, отмечает Ufa1.ru.