На въезде в Челябинск в микроавтобус с детьми въехала фура
Информация о пострадавших уточняется.
Информация о пострадавших уточняется.
На въезде в Челябинск со стороны Троицка произошло ДТП с участием трех машин, сообщают очевидцы.
Сегодня, 12 сентября, произошло столкновение микроавтобуса, грузового автомобиля и легкового автомобиля. По предварительной информации, в микроавтобусе находились дети. Информация о пострадавших уточняется.
«Для ликвидации аварии были задействованы 27 человек и девять единиц техники», — рассказывают в
В ГУ МВД по Челябинской области пока не комментируют данное происшествие.
В настоящее время на Троицком тракте образовалась пробка.