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14:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

На въезде в Челябинск в микроавтобус с детьми въехала фура

Информация о пострадавших уточняется.

На въезде в Челябинск со стороны Троицка произошло ДТП с участием трех машин, сообщают очевидцы.

Сегодня, 12 сентября, произошло столкновение микроавтобуса, грузового автомобиля и легкового автомобиля. По предварительной информации, в микроавтобусе находились дети. Информация о пострадавших уточняется.

«Для ликвидации аварии были задействованы 27 человек и девять единиц техники», — рассказывают в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

В ГУ МВД по Челябинской области пока не комментируют данное происшествие.

В настоящее время на Троицком тракте образовалась пробка.

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