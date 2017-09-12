На въезде в Челябинск в микроавтобус с детьми въехала фура

На въезде в Челябинск со стороны Троицка произошло ДТП с участием трех машин, сообщают очевидцы.

Сегодня, 12 сентября, произошло столкновение микроавтобуса, грузового автомобиля и легкового автомобиля. По предварительной информации, в микроавтобусе находились дети. Информация о пострадавших уточняется.

«Для ликвидации аварии были задействованы 27 человек и девять единиц техники», — рассказывают в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

В ГУ МВД по Челябинской области пока не комментируют данное происшествие.