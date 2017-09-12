В Лениногорском районе упавшая береза убила 64-летнего мужчину
Инцидент произошел в селе Михайловка, где двое мужчин занимались незаконной вырубкой берез.
Инцидент произошел в селе Михайловка, где двое мужчин занимались незаконной вырубкой берез.
(Казань, 12 сентября, «Татар-информ»). В Лениногорском районе на 64-летнего мужчину упала береза, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Несчастный случай произошел накануне в селе Михайловка. Пострадавший был доставлен в больницу, в тот же день он скончался от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По подозрению в совершении преступления задержан 24-летний сосед погибшего, который полностью признал свою причастность.
По данным следствия, мужчины вместе отправились в лес и принялись незаконно рубить березы. В
В данный момент полиция расследует произошедшее.