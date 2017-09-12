Житель Барановичей задохнулся в погребе в деревне
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Житель Барановичей отравился угарным газом в погребе в деревне, сообщила во вторник газета «Наш край».
МИНСК, 12 сен — Sputnik. Житель Барановичей отравился угарным газом в погребе в деревне, сообщила во вторник газета «Наш край».
По информации издания, трагедия произошла утром 12 сентября в населенном пункте Деколы.
Сообщается, что 53-летний мужчина спустился в погреб, чтобы достать из него дымящуюся ветошь, которую он накануне вечером поджег для борьбы с мышами. Он передал корзину с тряпками на поверхность своей матери и упал в погреб.
Женщина обратилась за помощью к соседям, которые достали пострадавшего. Мужчине делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но помочь ему не смогли. Приехавшие на место происшествия медики бригады скорой констатировали смерть жителя Барановичей.
В настоящее время по факту гибели мужчины сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.