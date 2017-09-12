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14:32 (мск), источник: Sputnik.by

Житель Барановичей задохнулся в погребе в деревне

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Житель Барановичей отравился угарным газом в погребе в деревне, сообщила во вторник газета «Наш край».

Источник: Sputnik.by

По информации издания, трагедия произошла утром 12 сентября в населенном пункте Деколы.

Сообщается, что 53-летний мужчина спустился в погреб, чтобы достать из него дымящуюся ветошь, которую он накануне вечером поджег для борьбы с мышами. Он передал корзину с тряпками на поверхность своей матери и упал в погреб.

Женщина обратилась за помощью к соседям, которые достали пострадавшего. Мужчине делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но помочь ему не смогли. Приехавшие на место происшествия медики бригады скорой констатировали смерть жителя Барановичей.

В настоящее время по факту гибели мужчины сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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