В Смолевичах мужчина похитил ювелирные изделия на сумму более Br7 тыс. через чердак магазина

Преступление было совершено 26 июля.
«На крышу преступник залез по пожарной лестнице, затем проник в небольшую надстройку на крыше и через пожарный люк абсолютно беспрепятственно спустился в помещение магазина. Запорные устройства, которыми были оборудованы двери и люк, были скорее для того, чтобы просто обозначить, что дверь заперта, — рассказали в УВД. — К счастью, работники магазина на ночь убирали в сейф золотые изделия, поэтому преступнику пришлось довольствоваться только серебром. После того, как вор собрал все серебряные украшения с витрин, он покинул магазин тем же способом, что и вошел».
Сотрудники уголовного розыска Смолевичского РОВД очертили круг подозреваемых. Скоро поступила оперативная информация о том, что один из жителей райцентра ищет покупателя на партию серебряных изделий. Им оказался 22-летний мужчина, имевший недавнюю судимость за кражу. Покупателя молодой человек нашел на рынке в Ждановичах под Минском. Ему он и продал практически все похищенное из магазина серебро, оставив несколько изделий себе. Сумма сделки составила около Br400.
После задержания молодой человек отрицал свою причастность к краже. Но на тот момент оперативникам уже были известны практически все обстоятельства преступления — вплоть до того, в какой одежде был подозреваемый в момент ее совершения. Вор предпочел сознаться и даже указал на того, кому сбыл похищенное. У покупателя оперативники успели изъять больше половины украденного серебра.