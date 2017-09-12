В Смолевичах мужчина похитил ювелирные изделия на сумму более Br7 тыс. через чердак магазина

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Преступление было совершено 26 июля.

«На крышу преступник залез по пожарной лестнице, затем проник в небольшую надстройку на крыше и через пожарный люк абсолютно беспрепятственно спустился в помещение магазина. Запорные устройства, которыми были оборудованы двери и люк, были скорее для того, чтобы просто обозначить, что дверь заперта, — рассказали в УВД. — К счастью, работники магазина на ночь убирали в сейф золотые изделия, поэтому преступнику пришлось довольствоваться только серебром. После того, как вор собрал все серебряные украшения с витрин, он покинул магазин тем же способом, что и вошел».

Сотрудники уголовного розыска Смолевичского РОВД очертили круг подозреваемых. Скоро поступила оперативная информация о том, что один из жителей райцентра ищет покупателя на партию серебряных изделий. Им оказался 22-летний мужчина, имевший недавнюю судимость за кражу. Покупателя молодой человек нашел на рынке в Ждановичах под Минском. Ему он и продал практически все похищенное из магазина серебро, оставив несколько изделий себе. Сумма сделки составила около Br400.