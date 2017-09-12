Два омича и известный гонщик погибли в аварии под Новгородом
На дороге погибли двухкратный чемпион по
На дороге погибли двухкратный чемпион по
Возле деревни Вины под Новгородом произошло страшное ДТП, унесшее жизни трех человек.
Авария случилась около 4 утра на 464 километре трассы М10 Москва-Санкт-Петербург: столкнулась легковушка и большегрузный автомобиль.
Как передает сайт Autoassa.ru, перед фурой на дорогу выскочил лось. Водитель грузовика попытался экстренно затормозить, но
В легковом «Форде» ехало три человека: известный квадроциклист 38-летний Александр Шапочкин, двухкратный чемпион страны по
Также от полученных травм при столкновении погибли два родственника Шапочкина: 49-летний мужчина, сидевший за рулем и 28-летний пассажир, оба они были из Омска, передает сайт «ВНовгороде.ру».
Водитель грузового автомобиля Scania выжил, сейчас он находится в больнице с ушибом грудной клетки.
Александр Шапочкин был не только двухквартным чемпионом России по