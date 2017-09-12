Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бом сдался под давлением и сказал правду об Украине и Донбассе
17 советов от самых старых людей планеты
«Надела платье, как пальто»: светская львица о Светлане Бондарчук
Что будет с рублем к зиме
«Тверской стрелок» выступил с последним словом в суде
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Опасный вирус из Китая пришел в Россию
Бом сдался и сказал правду об Украине и Донбассе
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Чёрный купальник: Фёдорова похвасталась фигурой - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Жена Никиты Преснякова привлекла внимание прохожих своим нарядом
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
Экс-глава войск Украины назвал организаторов госпереворота – СМИ
Новейшая атомная подлодка РФ покрыта тайной – СМИ
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
17Королевская катастрофа
14:20 (мск), источник: Om1.ru

Два омича и известный гонщик погибли в аварии под Новгородом

На дороге погибли двухкратный чемпион по трофи-трейду на квадроциклах Александр Шапочкин и два его родственника.

Возле деревни Вины под Новгородом произошло страшное ДТП, унесшее жизни трех человек.

Авария случилась около 4 утра на 464 километре трассы М10 Москва-Санкт-Петербург: столкнулась легковушка и большегрузный автомобиль.

Как передает сайт Autoassa.ru, перед фурой на дорогу выскочил лось. Водитель грузовика попытался экстренно затормозить, но из-за скользкой дороги вылетел на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.

В легковом «Форде» ехало три человека: известный квадроциклист 38-летний Александр Шапочкин, двухкратный чемпион страны по трофи-трейду на квадроциклах. Он возвращался в Москву с соревнований.

Также от полученных травм при столкновении погибли два родственника Шапочкина: 49-летний мужчина, сидевший за рулем и 28-летний пассажир, оба они были из Омска, передает сайт «ВНовгороде.ру».

Водитель грузового автомобиля Scania выжил, сейчас он находится в больнице с ушибом грудной клетки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Александр Шапочкин был не только двухквартным чемпионом России по трофи-трейду, но и мастером спорта по вольной борьбе и дайвером.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Корбут не знает, кто станет его сменщиком в МЧС по Омской области
В крупных городах России массово эвакуируют школы, вузы и ТЦ
Липницкая назвала мошенником человека, выдающего себя за ее отца
Против руководителей УСБ СК возбудили еще одно дело о взятке
Правительство запретило госзакупки иностранной мебели
СМИ: в ближайшие три года пенсии могут сократиться
Суд Багдада приговорил к смертной казни гражданина РФ
Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Ревва снял пародию на «Афоню» с Аллой Михеевой: видео Популярный шоумен показал тизер своего нового клипа, в котором, помимо Михеевой, снялся актер Павел Деревянко
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
Самые необычные храмы мира (фото)
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь