Два омича и известный гонщик погибли в аварии под Новгородом

Возле деревни Вины под Новгородом произошло страшное ДТП, унесшее жизни трех человек.

Авария случилась около 4 утра на 464 километре трассы М10 Москва-Санкт-Петербург: столкнулась легковушка и большегрузный автомобиль.

Как передает сайт Autoassa.ru, перед фурой на дорогу выскочил лось. Водитель грузовика попытался экстренно затормозить, но из-за скользкой дороги вылетел на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение.

В легковом «Форде» ехало три человека: известный квадроциклист 38-летний Александр Шапочкин, двухкратный чемпион страны по трофи-трейду на квадроциклах. Он возвращался в Москву с соревнований.

Также от полученных травм при столкновении погибли два родственника Шапочкина: 49-летний мужчина, сидевший за рулем и 28-летний пассажир, оба они были из Омска, передает сайт «ВНовгороде.ру».

Водитель грузового автомобиля Scania выжил, сейчас он находится в больнице с ушибом грудной клетки.

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