В Атырауской области 11 человек арестовали на трое суток за сопротивление полиции

Как сообщил прокурор Атырауской области Ернат Сабынкулов, 11 сентября сотрудники ДКНБ, полиции и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира обнаружили на берегу Каспийского моря в 20 км от Жанбая около 20 единиц плавательных средств, предназначенных для незаконной ловли рыбы.

«Хозяева плавательных средств оказали активное сопротивление представителям власти, в результате в отношении 11 лиц составлены административные протоколы по статье “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа”. Постановлением Исатайского районного суда указанные 11 лиц признаны виновными и в отношении них применен административный арест сроком на 3 суток. Плавательные средства до выяснения всех обстоятельств водворены на штрафстоянку», — сообщает прокурор области.