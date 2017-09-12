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15:21 (мск), источник: Newtimes.kz

В Атырауской области 11 человек арестовали на трое суток за сопротивление полиции

Как нам стало известно из неофициальных источников, 11 сентября во время конфискации плавательных средств в селе Жанбай Исатайского района три десятка местных жителей пытались этому воспрепятствовать. В село было направлено полицейское усиление, передает azh.kz.

Источник: Newtimes.kz

Как сообщил прокурор Атырауской области Ернат Сабынкулов, 11 сентября сотрудники ДКНБ, полиции и территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира обнаружили на берегу Каспийского моря в 20 км от Жанбая около 20 единиц плавательных средств, предназначенных для незаконной ловли рыбы.

«Хозяева плавательных средств оказали активное сопротивление представителям власти, в результате в отношении 11 лиц составлены административные протоколы по статье “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа”. Постановлением Исатайского районного суда указанные 11 лиц признаны виновными и в отношении них применен административный арест сроком на 3 суток. Плавательные средства до выяснения всех обстоятельств водворены на штрафстоянку», — сообщает прокурор области.

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