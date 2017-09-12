Найдено тело женщины, пропавшей в Цыпово

«В 13.29 группа спасателей обнаружила тело женщины без признаков жизни вблизи Каскада Морций (“Водопад мертвых”) в Цыпово. Все обстоятельства случившегося будут расследованы, всего 59 спасателей искали женщину. Всего на поиски отправились шесть групп, в числе которых — кинологи, альпинисты», — рассказала Sputnik Лилиана Пушкашу, пресс-секретарь Службы Гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.