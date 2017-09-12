Найдено тело женщины, пропавшей в Цыпово
КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Заместитель главы генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк заявил, что тело молодой мамы, которая пропала во время экскурсии в Цыпово, было найдено.
КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Заместитель главы генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк заявил, что тело молодой мамы, которая пропала во время экскурсии в Цыпово, было найдено.
«В 13.29 группа спасателей обнаружила тело женщины без признаков жизни вблизи Каскада Морций (“Водопад мертвых”) в Цыпово. Все обстоятельства случившегося будут расследованы, всего 59 спасателей искали женщину. Всего на поиски отправились шесть групп, в числе которых — кинологи, альпинисты», — рассказала Sputnik Лилиана Пушкашу,
В субботу, 9 сентября, группа людей отправилась в Цыпово на экскурсию. 30-летняя мать двоих детей вечером вышла на прогулку, оставив мобильный телефон в палатке. С тех пор ее никто не видел. Поиски шли полным ходом.