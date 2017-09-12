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14:40 (мск), источник: Sputnik.md

Найдено тело женщины, пропавшей в Цыпово

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. Заместитель главы генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк заявил, что тело молодой мамы, которая пропала во время экскурсии в Цыпово, было найдено.

Источник: Sputnik.md

«В 13.29 группа спасателей обнаружила тело женщины без признаков жизни вблизи Каскада Морций (“Водопад мертвых”) в Цыпово. Все обстоятельства случившегося будут расследованы, всего 59 спасателей искали женщину. Всего на поиски отправились шесть групп, в числе которых — кинологи, альпинисты», — рассказала Sputnik Лилиана Пушкашу, пресс-секретарь Службы Гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.

В субботу, 9 сентября, группа людей отправилась в Цыпово на экскурсию. 30-летняя мать двоих детей вечером вышла на прогулку, оставив мобильный телефон в палатке. С тех пор ее никто не видел. Поиски шли полным ходом.

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