На улице Летней в Калининграде «Хёндай» сбил 78-летнего велосипедиста

Источник: Калининград.Ru

В понедельник, 11 сентября, на улице Летней в Калининграде водитель «Хёндая» сбила 78-летнего велосипедиста. В результате столкновения пенсионер получил различные травмы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме этого, на Советском проспекте 26-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и врезался в «Рено». Ранения получила 25-летняя пассажирка немецкой иномарки.