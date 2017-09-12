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14:16 (мск), источник: Калининград.Ru

На улице Летней в Калининграде «Хёндай» сбил 78-летнего велосипедиста

Мужчина получил травмы.

Источник: Калининград.Ru

В понедельник, 11 сентября, на улице Летней в Калининграде водитель «Хёндая» сбила 78-летнего велосипедиста. В результате столкновения пенсионер получил различные травмы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме этого, на Советском проспекте 26-летний водитель «Опеля» не справился с управлением и врезался в «Рено». Ранения получила 25-летняя пассажирка немецкой иномарки.

Всего за минувшие сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали 594 нарушения ПДД и задержали десять нетрезвых водителей.

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