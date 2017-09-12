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14:52 (мск), источник: Интерфакс

Микроавтобус с юными футболистами столкнулся с грузовиком в Челябинске, восемь детей доставлены в больницу

Челябинск. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Авария с участием двух автомобилей и микроавтобуса произошла днем во вторник на Троицком тракте в Челябинске, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 14.25 (12.25 мск).

«Произошло столкновение микроавтобуса, грузового автомобиля и легкового автомобиля. Погибших нет, информация о пострадавших уточняется», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе управления горздрава агентству сообщили, что на место аварии в течение 10 минут прибыли четыре бригады «скорой помощи».

«С места ДТП в три больницы доставлено восемь детей. Тяжелых нет. Их обследуют в условиях стационара и примут решение о дальнейшей тактике лечения», — уточнила сотрудник пресс-службы горздрава Ирина Пономарева.

По информации очевидцев происшествия, двое из отправленных в больницы мальчиков — 2005 г. р. Очевидцы также сообщили, что автобус перевозил детскую футбольную команду.

Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 27 человек, 9 единиц техники, из них от МЧС — 9 человек, в том числе психолог, сообщили агентству в пресс-службе регионального МЧС.

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