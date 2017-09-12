Микроавтобус с юными футболистами столкнулся с грузовиком в Челябинске, восемь детей доставлены в больницу
Челябинск. 12 сентября.
Челябинск. 12 сентября.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 14.25 (12.25 мск).
«Произошло столкновение микроавтобуса, грузового автомобиля и легкового автомобиля. Погибших нет, информация о пострадавших уточняется», — отметили в
В
«С места ДТП в три больницы доставлено восемь детей. Тяжелых нет. Их обследуют в условиях стационара и примут решение о дальнейшей тактике лечения», — уточнила сотрудник
По информации очевидцев происшествия, двое из отправленных в больницы мальчиков — 2005 г. р. Очевидцы также сообщили, что автобус перевозил детскую футбольную команду.
Для ликвидации последствий ДТП было задействовано 27 человек, 9 единиц техники, из них от МЧС — 9 человек, в том числе психолог, сообщили агентству в