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14:53 (мск), источник: Новости Перми

Житель Чусовского района вырастил 92 куста мака

43-летний житель деревни Байкалово Сёльского поселения обвиняется в незаконном культивировании запрещенного растения. На его огороде росли 92 куста мака.

Обнаруженные растения были изъяты. Экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Ранее судимый и безработный подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть.

По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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