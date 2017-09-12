Житель Чусовского района вырастил 92 куста мака
43-летний житель деревни Байкалово Сёльского поселения обвиняется в незаконном культивировании запрещенного растения. На его огороде росли 92 куста мака.
43-летний житель деревни Байкалово Сёльского поселения обвиняется в незаконном культивировании запрещенного растения. На его огороде росли 92 куста мака.
Обнаруженные растения были изъяты. Экспертиза подтвердила подозрения полицейских. Ранее судимый и безработный подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть.
По факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.