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14:51 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону мужчину хотели похитить и убить из-за 20 млн рублей

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, его заподозрили в том, что он готовил похищение человека и убийство.

По версии следствия, 53-летний житель Цимлянского района в июне начал подыскивать исполнителей для похищения 44-летнего жителя Волгодонска. По его сведениям, мужчины было 20 млн рублей. По плану злоумышленника, исполнители должны были похитить жителя Волгодонска, вывезти в заранее подготовленное место и убить его после получения денег.

«О преступных действиях подозреваемого стало известно сотрудникам ОБОиЭП УУР ГУ МВД России по Ростовской области, которые с целью пресечения преступлений привлекли к оперативно-розыскным мероприятиям двух предполагаемых исполнителей и впоследствии инсценировали похищение», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Подозреваемый встретился с исполнителями и лично убедился в похищении мужчины 7 сентября. После этого нарушителя задержали, он находится под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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