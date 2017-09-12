На Дону мужчину хотели похитить и убить из-за 20 млн рублей

По версии следствия, 53-летний житель Цимлянского района в июне начал подыскивать исполнителей для похищения 44-летнего жителя Волгодонска. По его сведениям, мужчины было 20 млн рублей. По плану злоумышленника, исполнители должны были похитить жителя Волгодонска, вывезти в заранее подготовленное место и убить его после получения денег.

«О преступных действиях подозреваемого стало известно сотрудникам ОБОиЭП УУР ГУ МВД России по Ростовской области, которые с целью пресечения преступлений привлекли к оперативно-розыскным мероприятиям двух предполагаемых исполнителей и впоследствии инсценировали похищение», — сообщает пресс-служба СК РФ.