На Дону мужчину хотели похитить и убить из-за 20 млн рублей
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, его заподозрили в том, что он готовил похищение человека и убийство.
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, его заподозрили в том, что он готовил похищение человека и убийство.
По версии следствия, 53-летний житель Цимлянского района в июне начал подыскивать исполнителей для похищения 44-летнего жителя Волгодонска. По его сведениям, мужчины было 20 млн рублей. По плану злоумышленника, исполнители должны были похитить жителя Волгодонска, вывезти в заранее подготовленное место и убить его после получения денег.
«О преступных действиях подозреваемого стало известно сотрудникам ОБОиЭП УУР ГУ МВД России по Ростовской области, которые с целью пресечения преступлений привлекли к
Подозреваемый встретился с исполнителями и лично убедился в похищении мужчины 7 сентября. После этого нарушителя задержали, он находится под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.