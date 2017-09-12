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15:35 (мск), источник: Интерфакс

Дом крымского политика Абдураимова забросали коктейлями Молотова

12 сентября. Interfax-Russia.ru- Председатель правления крымской общественной организации «Милли Фирка» (в переводе — «Народная партия») Васви Абдураимов заявил об атаке «коктейлями Молотова» на свой дом и связывает происшествие с проводимой им политической и правозащитной деятельностью.

«Сегодня в 3:15 мск неизвестные забросали мой дом бутылками “коктейля Молотова”, явно стремясь поджечь мое жилище. Бутылок было три: одна из них попала в окно детской, шестилетняя внучка чудом выжила — выбежала из комнаты, нам удалось потушить возгорание своими силами; входную дверь вышибло этими бросками», — сказал В. Абдураимов «Интерфаксу».

«Это может быть связано исключительно с моей деятельностью как председателя крымского регионального отделения “Народной партии России” и общественной организации “Милли Фирка”. Никаких других конфликтных ситуаций у меня нет. Ни у меня, ни у сына нет каких-то бизнес-интересов, личных неприязненных отношений тоже нет», — заявил В. Абдураимов.

Он вызвал сотрудников правоохранительных органов. «По моему звонку оперативно приехали, провели следственные мероприятия», — сказал политик.

В свою очередь пресс-служба МВД по Республике Крым сообщает, что, по предварительным данным, неизвестные бросили два предмета с горючей смесью в окно частного домовладения.

«В результате никто не пострадал, возгорание ликвидировано жильцами дома. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству», — говорится в сообщении.

В. Абдураимову 62 года. С июля 2014 года является председателем правления организации социально-культурного развития «Милли Фирка».

«Милли Фирка» работает в Крыму с ноября 2006 года. Соучредителями организации были активисты Национального движения крымских татар (НДКТ).

Основой деятельности «Милли Фирка» стало продолжение деятельности НДКТ за права крымских татар. «Милли Фирка» после вхождения Крыма в состав РФ прошла регистрацию летом 2014 года в региональном управлении министерства юстиции России.

«Народная партия России» — левоцентристская политсила, созданная в апреле 2012 года и в мае того же года зарегистрированная Минюстом РФ.

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