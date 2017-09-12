В Красноярском крае «заминировали» 25 объектов
Злоумышленники звонили в торговые центры, офисные центры и другие объекты, и сообщали об оставленных «бомбах».
Злоумышленники звонили в торговые центры, офисные центры и другие объекты, и сообщали об оставленных «бомбах».
В Красноярском крае полицейские и сотрудники ФСБ продолжают осматривать все «заминированные» торговые и офисные центры.
Информационная атака началась сегодня, около 15:00 — из нескольких крупных магазинов в полицию поступили звонки о том, что неизвестный человек сообщил об оставленном предмете, который может быть опасен. Эвакуацию провели в Торговом центре «Красноярье», «Взлетка Плаза», «Атмосфера дома», позднее поступили сообщения из «Планеты», а также из мэрии города и в аэропорту «Емельяново».
Руководитель
На все сигналы сотрудники силовых ведомств реагируют — на место выезжали представители полиции, МЧС России и ФСБ России. Ни на одном объекте, где проверка уже завершилась, ничего опасного не нашли. Однако, отметил Владимир Юрченко, осмотр всех объектов ведётся тщательно, в том числе, с применением поисковых собак.
Пока представители полиции не могут ответить на вопрос — один человек или группа «шутников» устроили эту атаку.