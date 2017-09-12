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14:50 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае «заминировали» 25 объектов

Злоумышленники звонили в торговые центры, офисные центры и другие объекты, и сообщали об оставленных «бомбах».

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае полицейские и сотрудники ФСБ продолжают осматривать все «заминированные» торговые и офисные центры.

Информационная атака началась сегодня, около 15:00 — из нескольких крупных магазинов в полицию поступили звонки о том, что неизвестный человек сообщил об оставленном предмете, который может быть опасен. Эвакуацию провели в Торговом центре «Красноярье», «Взлетка Плаза», «Атмосфера дома», позднее поступили сообщения из «Планеты», а также из мэрии города и в аэропорту «Емельяново».

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по красноярскому краю Владимир Юрченко сообщил, что «заминированными» оказались 15 объектов в Красноярске, 9 — в Норильске и ещё один звонок поступил в Зеленогорск. Не исключено, что список ещё может пополнится, так как звонки продолжают поступать.

На все сигналы сотрудники силовых ведомств реагируют — на место выезжали представители полиции, МЧС России и ФСБ России. Ни на одном объекте, где проверка уже завершилась, ничего опасного не нашли. Однако, отметил Владимир Юрченко, осмотр всех объектов ведётся тщательно, в том числе, с применением поисковых собак.

Пока представители полиции не могут ответить на вопрос — один человек или группа «шутников» устроили эту атаку.

Пресс-секретарь краевого управления ФСБ России Марина Моисеева заверила, что никаких предпосылок к возможному совершению теракта в Красноярске нет. Поиски злоумышленников уже ведутся, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. В ФСБ уверены, что найти злоумышленников удастся, так как раскрываемость этих дел составляет почти 100%.

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