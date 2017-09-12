Коляда угодил в ДТП с экс-полицейским
Возбуждено дело.
Возбуждено дело.
Уральский драматург Николай Коляда попал в ДТП на 10-м километре дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге. Авария произошла еще в июле 2017 года, однако известно о ней стало только сейчас — после того, как полицейские возбудили уголовное дело.
10 июля около 20.40 столкнулись Renault Duster, за рулем которого находился Коляда, и Hyundai Santa Fe. Иномарки двигались в попутном направлении. Кто стал виновником аварии не уточняется. Серьезно пострадал 36-летний пассажир Hyundai —
«ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области 1 сентября 2017 года возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сообщили «Уралинформбюро» в
Дело пока бесфигурантное.