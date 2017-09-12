Коляда угодил в ДТП с экс-полицейским

Уральский драматург Николай Коляда попал в ДТП на 10-м километре дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге. Авария произошла еще в июле 2017 года, однако известно о ней стало только сейчас — после того, как полицейские возбудили уголовное дело.