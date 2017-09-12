Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
17 советов от самых старых людей планеты
Принц, женившийся на простой русской девушке летом 2017-го (фото)
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
«Собаки лают — ветер носит»: Аксенов на заявление ЕС о выборах
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
«Происходит немыслимое» — западный журналист о Сирии
“Ещё мисс Вселенная”: СМИ о Фёдоровой в купальнике
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
Экс-глава войск Украины назвал организаторов госпереворота – СМИ
Новейшая атомная подлодка РФ покрыта тайной – СМИ
МИД Украины обратился с призывом к Западу из-за выборов РФ
Стрельба в переходе метро: есть пострадавший
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
8Салют водородной бомбе
14:55 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Коляда угодил в ДТП с экс-полицейским

Возбуждено дело.

Источник: УралИнформБюро

Уральский драматург Николай Коляда попал в ДТП на 10-м километре дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге. Авария произошла еще в июле 2017 года, однако известно о ней стало только сейчас — после того, как полицейские возбудили уголовное дело.

10 июля около 20.40 столкнулись Renault Duster, за рулем которого находился Коляда, и Hyundai Santa Fe. Иномарки двигались в попутном направлении. Кто стал виновником аварии не уточняется. Серьезно пострадал 36-летний пассажир Hyundai — экс-полицейский из Москвы.

«ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области 1 сентября 2017 года возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Дело пока бесфигурантное.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
"Кислотный маньяк" не разжалобил облсуд
В крупных городах России массово эвакуируют школы, вузы и ТЦ
Юлия Липницкая: Человек, выдающий себя за моего отца, — мошенник
Крупнейшая сеть кинотеатров отказалась от показов «Матильды»
«Роснефть» сдвинула в Арктике айсберг массой миллион тонн
В МИД прокомментировали новую резолюцию Совбеза ООН по КНДР
Зарплата жаловавшейся Путину учительницы не изменилась
Правительство запретило госзакупки иностранной мебели
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь