Пермский вокзал возобновил работу после проверки из-за анонимного звонка
ПЕРМЬ, 12 сен — РИА Новости. Вокзал «Пермь 2» возобновил работу в обычном режиме после проверки
ПЕРМЬ, 12 сен — РИА Новости. Вокзал «Пермь 2» возобновил работу в обычном режиме после проверки
Днем во вторник полиция эвакуировала пассажиров с железнодорожного вокзала, здание было закрыто. Пассажиры ждали поезда на привокзальной площади. На перрон по одному впускали только тех пассажиров, чей поезд отправлялся.
Сейчас пассажиров запустили на вокзал.
«Сотрудников просим занять свои места. Вокзал работает в обычном режиме», — сообщили по громкой связи.
Полицейский на месте подтвердил РИА Новости, что вокзал в Перми ранее эвакуировали