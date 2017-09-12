Пермский вокзал возобновил работу после проверки из-за анонимного звонка

Источник: РИА Новости

Днем во вторник полиция эвакуировала пассажиров с железнодорожного вокзала, здание было закрыто. Пассажиры ждали поезда на привокзальной площади. На перрон по одному впускали только тех пассажиров, чей поезд отправлялся.

Сейчас пассажиров запустили на вокзал.

«Ничего не обнаружено. Можете смело идти», — сказал собеседник агентства.

«Сотрудников просим занять свои места. Вокзал работает в обычном режиме», — сообщили по громкой связи.