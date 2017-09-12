Воронежский облсуд оправдал обвиняемого в гибели крановщицы прораба

Воронежский облсуд оправдал прораба ООО «Легос» Александра Гостева, которого судили за смерть крановщицы на стройке в Новой Усмани. До этого районный суд признал строителя виновным в преступлении и амнистировал его. Но Гостев обжаловал обвинительный приговор, желая доказать, что полностью чист перед законом. В итоге апелляция облсуда отменили прежнее решение, Александра Гостева полностью оправдали. Однако точку в дело о гибели крановщицы ставить ещё рано, пояснил корреспонденту «Вести-Воронеж» Денис Гриценко, начальник кассационного отдела уголовно-судебного управления Воронежской облпрокуратуры.

Прокуроры внесли кассационное представление на оправдательный приговор суда, чтобы добиться пересмотра дела. Его рассмотрит Президиум облсуда.

Крановщица погибла 15 января 2015 года на стойке в селе Новая Усмань. Управляя башенным краном, 45-летняя женщина подняла бадьи с раствором и включила передвижение крана. Одновременно с этим крановщица включила поворот башни. Стрела стала поворачиваться по часовой стрелке, перенося нагрузку от поднятого груза сначала на левую ходовую тележку крана, а затем, по мере поворота, на правую. Когда стрела крана оказалась над правой ходовой тележкой крана и максимальная нагрузка пришлась на нее, колеса тележки оказались на участке рельса, не имеющем опоры. В результате рельс и бетонный лежень, на котором он был установлен, не выдержали нагрузки, произошел их излом. Поэтому правая ходовая тележка крана «провалилась» в сторону переносимого груза. Кран упал. Машинист крана получила травмы, несовместимые с жизнью.

Прораба ООО «Легос» Александра Гостева обвинили в том, что он не выполнил ремонт и не проконтролировал состояние кранового пути башенного грузоподъемного крана. Прораб проявил преступную небрежность, не исполняя свои должностные обязанности, допустил эксплуатацию башенного грузоподъемного крана КБ-403Б на неработоспособных крановых путях, Гостев также не обеспечил соблюдение крановщицей производственной инструкции, допустил к управлению техникой пьяную сотрудницу.