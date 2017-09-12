Воронежский облсуд оправдал обвиняемого в гибели крановщицы прораба
До этого работника стройки амнистировали, теперь он добивался полной реабилитации.
До этого работника стройки амнистировали, теперь он добивался полной реабилитации.
Воронежский облсуд оправдал прораба ООО «Легос» Александра Гостева, которого судили за смерть крановщицы на стройке в Новой Усмани. До этого районный суд признал строителя виновным в преступлении и амнистировал его. Но Гостев обжаловал обвинительный приговор, желая доказать, что полностью чист перед законом. В итоге апелляция облсуда отменили прежнее решение, Александра Гостева полностью оправдали. Однако точку в дело о гибели крановщицы ставить ещё рано, пояснил корреспонденту «Вести-Воронеж» Денис Гриценко, начальник кассационного отдела
Прокуроры внесли кассационное представление на оправдательный приговор суда, чтобы добиться пересмотра дела. Его рассмотрит Президиум облсуда.
Крановщица погибла 15 января 2015 года на стойке в селе Новая Усмань. Управляя башенным краном, 45-летняя женщина подняла бадьи с раствором и включила передвижение крана. Одновременно с этим крановщица включила поворот башни. Стрела стала поворачиваться по часовой стрелке, перенося нагрузку от поднятого груза сначала на левую ходовую тележку крана, а затем, по мере поворота, на правую. Когда стрела крана оказалась над правой ходовой тележкой крана и максимальная нагрузка пришлась на нее, колеса тележки оказались на участке рельса, не имеющем опоры. В результате рельс и бетонный лежень, на котором он был установлен, не выдержали нагрузки, произошел их излом. Поэтому правая ходовая тележка крана «провалилась» в сторону переносимого груза. Кран упал. Машинист крана получила травмы, несовместимые с жизнью.
Прораба ООО «Легос» Александра Гостева обвинили в том, что он не выполнил ремонт и не проконтролировал состояние кранового пути башенного грузоподъемного крана. Прораб проявил преступную небрежность, не исполняя свои должностные обязанности, допустил эксплуатацию башенного грузоподъемного крана КБ-403Б на неработоспособных крановых путях, Гостев также не обеспечил соблюдение крановщицей производственной инструкции, допустил к управлению техникой пьяную сотрудницу.
За нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть (ч.2 ст. 216 УК РФ) крановщицы, Гостеву грозило до 5 лет колонии. Амнистия помогла строителю избежать даже условного наказания, дело прекратили по нереабилитирующим обстоятельствам. Теперь же суд решил, что кран рухнул не по вине Гостева и он не мог отвечать за то, что сотрудница пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, не её состояние стало причиной ЧП.