Муляжи мин нашли при благоустройстве территории строящегося ТЦ в микрорайоне «Цветы» Нижнего Новгорода

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду, утром 12 сентября от рабочих строящегося торгового центра рядом с микрорайоном «Цветы» поступило сообщение о том, что во время ландшафтных работ обнаружены мины.