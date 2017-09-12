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16:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Муляжи мин нашли при благоустройстве территории строящегося ТЦ в микрорайоне «Цветы» Нижнего Новгорода

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду, утром 12 сентября от рабочих строящегося торгового центра рядом с микрорайоном «Цветы» поступило сообщение о том, что во время ландшафтных работ обнаружены мины.

Согласно информации, прибывшие на место сапёры выяснили, что опасности предметы не представляют и являются муляжами.

Ранее на месте строительства торгового центра размещалась воинская часть. Есть предположение, что учебные муляжи могли остаться со времени её действия.

Ранее сообщалось, 12 сентября в нескольких школах Перми отменены уроки из-за анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах.

Также напомним, что взрывное устройство искали вечером 5 сентября в нижегородском кремле.

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