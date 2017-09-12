Муляжи мин нашли при благоустройстве территории строящегося ТЦ в микрорайоне «Цветы» Нижнего Новгорода
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
Согласно информации, прибывшие на место сапёры выяснили, что опасности предметы не представляют и являются муляжами.
Ранее на месте строительства торгового центра размещалась воинская часть. Есть предположение, что учебные муляжи могли остаться со времени её действия.
Ранее сообщалось, 12 сентября в нескольких школах Перми отменены уроки
Также напомним, что взрывное устройство искали вечером 5 сентября в нижегородском кремле.