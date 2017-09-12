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15:09 (мск), источник: NewsKo

В «заминированных» школах Перми взрывных устройств не обнаружено

Как сообщает краевое министерство территориальной безопасности, в результате оперативно-розыскных мероприятий в учебных заведения, школах, торговых центрах и в городской администрации, которые были «заминированы» по анонимному звонку, взрывные устройства не обнаружены.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, сегодня в 11 часов утра в ГУ МВД России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что в семи школах краевой столицы, а также в городской администрации, некоторых торговых центрах и в здании железнодорожного вокзала заложены взрывные устройства. На место ЧП незамедлительно выехали оперативники и кинологи с собаками.

Все учащиеся были эвакуированы, а занятия в школах и центрах допобразования отменены.

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