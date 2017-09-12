В «заминированных» школах Перми взрывных устройств не обнаружено

Напомним, сегодня в 11 часов утра в ГУ МВД России по Пермскому краю поступило сообщение о том, что в семи школах краевой столицы, а также в городской администрации, некоторых торговых центрах и в здании железнодорожного вокзала заложены взрывные устройства. На место ЧП незамедлительно выехали оперативники и кинологи с собаками.