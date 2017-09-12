Полиция опровергла сообщение о гибели сотрудника МВД в аварии под Воронежем

Полиция опровергла информацию о гибели высокопоставленного сотрудника МВД в аварии под Воронежем. Сообщение о смерти заместителя начальника московского управления департамента государственной службы и кадров МВД опубликовал телеканал «360» со ссылкой на собственный источник вечером понедельника, 11 сентября.

Однако в пресс-службе регионального управления МВД опровергли информацию о гибели полицейского и уточнили информацию о ДТП. По данным воронежской полиции, авария произошла в 20:50 на 7 км трассы А-144 у села Медовка Рамонского района. Там 31-летний водитель автомобиля Audi A4 сбил 60-летнего пешехода, мужчина от травм скончался до приезда «скорой».