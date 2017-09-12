Полиция опровергла сообщение о гибели сотрудника МВД в аварии под Воронежем
Смертельное ДТП произошло в Рамонском районе.
Смертельное ДТП произошло в Рамонском районе.
Полиция опровергла информацию о гибели высокопоставленного сотрудника МВД в аварии под Воронежем. Сообщение о смерти заместителя начальника московского управления департамента государственной службы и кадров МВД опубликовал телеканал «360» со ссылкой на собственный источник вечером понедельника, 11 сентября.
По данным «360», полковник переходил дорогу на неосвещенном участке дороги, авария произошла на глазах 12-летнего сына погибшего.
Однако в
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.