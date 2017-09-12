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15:20 (мск), источник: Вести - Воронеж

Полиция опровергла сообщение о гибели сотрудника МВД в аварии под Воронежем

Смертельное ДТП произошло в Рамонском районе.

Источник: Вести - Воронеж

Полиция опровергла информацию о гибели высокопоставленного сотрудника МВД в аварии под Воронежем. Сообщение о смерти заместителя начальника московского управления департамента государственной службы и кадров МВД опубликовал телеканал «360» со ссылкой на собственный источник вечером понедельника, 11 сентября.

По данным «360», полковник переходил дорогу на неосвещенном участке дороги, авария произошла на глазах 12-летнего сына погибшего.

Однако в пресс-службе регионального управления МВД опровергли информацию о гибели полицейского и уточнили информацию о ДТП. По данным воронежской полиции, авария произошла в 20:50 на 7 км трассы А-144 у села Медовка Рамонского района. Там 31-летний водитель автомобиля Audi A4 сбил 60-летнего пешехода, мужчина от травм скончался до приезда «скорой».

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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