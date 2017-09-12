Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США прокомментировал прорыв Саакашвили на Украину
Названа главная причина смерти во время секса
Посольство РФ отреагировало на фото главы МИД Великобритании
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
В Сети показали затопленный МайамиЦентральные улицы города оказались под водой из-за урагана «Ирма», обрушившегося на штат Флорида
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Все ещё мисс Вселенная: Фёдорова предстала в купальнике - СМИ
Эксперт: Киев получил сигнал не мешать на Донбассе
Эвелина Блёданс развелась с мужем
Почему я рада, что не получила высшего образования
Экс-глава войск Украины назвал организаторов госпереворота – СМИ
Новейшая атомная подлодка РФ покрыта тайной – СМИ
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
8Салют водородной бомбе
16:08 (мск), источник: Meduza

До и после урагана «Ирма». Фотографии NASA

В начале сентября через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек.

Источник: NASA

Ураган, в числе прочего, уничтожил растительность на островах, через которые проходил. Масштабы разрушения позволяют оценить спутниковые снимки, сделанные NASA до и после «Ирмы».

Вот так выглядят со спутника Британские Виргинские острова до и после урагана.

А так — острова Барбуда и Антигуа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Паблик «Карфаген» заблокировали за экстремизм. Активисты устраивали травлю «безнравственно» одетых девушек
В крупных городах России массово эвакуируют школы, вузы и ТЦ
Юлия Липницкая: Человек, выдающий себя за моего отца, — мошенник
Крупнейшая сеть кинотеатров отказалась от показов «Матильды»
«Роснефть» сдвинула в Арктике айсберг массой миллион тонн
В МИД прокомментировали новую резолюцию Совбеза ООН по КНДР
Зарплата жаловавшейся Путину учительницы не изменилась
Правительство запретило госзакупки иностранной мебели
Спорт
ЦСКА открывает охоту на «орлов» Вице-чемпионы России отправились в столицу Португалии Лиссабон, где в сразятся с местной "Бенфикой" в первом туре группы А Лиги чемпионов
Авто
«Порше» представила «королевский» Cayenne И вот вам инструкция, как его отличить от «просто» Кайена
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму Звезда «Папиных дочек» презентовала в Москве семейную комедию со своим участием
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Самые необычные храмы мира (фото)
Дома реновации могут появиться в промзонах
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Леди
Почему я рада, что не получила высшего образования Блогер Арина Холина рассуждает о том, так ли необходимо современным людям высшее образование, и правда ли, что без диплома можно найти высокооплачиваемую работу.
Дети
Четырехлетняя дочка Анны Михалковой не признает своих братьев Актриса откровенно рассказала о проблемах в воспитании.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь