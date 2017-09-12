До и после урагана «Ирма». Фотографии NASA
В начале сентября через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек.
В начале сентября через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек.
Ураган, в числе прочего, уничтожил растительность на островах, через которые проходил. Масштабы разрушения позволяют оценить спутниковые снимки, сделанные NASA до и после «Ирмы».
Вот так выглядят со спутника Британские Виргинские острова до и после урагана.
А так — острова Барбуда и Антигуа.