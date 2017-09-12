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15:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Приговор застройщику Воробьеву пересмотрят

По требованию прокуратуры и потерпевших.

Приговор застройщику Владимиру Воробьеву, который строил многоквартирники на землях ИЖС, пересмотрят. Решение принято Свердловским областным судом во время рассмотрения апелляционной жалобы потерпевших и гособвинителя, передает «Уралинформбюро».

«Выслушав доводы сторон по делу, суд отменил приговор в части признания Воробьева невиновным в занятии незаконной предпринимательской деятельностью и легализации средств, полученных преступным путем. Дело по этим эпизодам будет направлено на новое рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга», — пояснили в пресс-службе суда.

Кроме этого, суд снял арест с земельных участков и долей в собственности Воробьева, а также его личного автомобиля. В остальной части приговор оставлен без изменения. Апелляционное определение вступило в законную силу.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», пострадавшие от действий Воробьева требуют признать их обманутыми дольщиками. Апелляционные жалобы на предыдущий вердикт подали 8 человек, а также прокурор. Стоит отметить, что в феврале 2017 года Владимир Воробьев был осужден за мошенничество в строительной сфере на 6 лет колонии строгого режима.

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