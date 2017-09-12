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15:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

ГУВД: спецоперации в ТРК Челябинска и Копейска не были учебными

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября, ФедералПресс. В Челябинской области не утихает обсуждение прошедшей накануне массовой эвакуации посетителей крупных торгово-развлекательных комплексов и гостиниц. В обществе появились предположения о проведении таким образом учений спецслужб, впрочем, в полиции региона такой вариант исключили.

В ГУВД России по Челябинской области завили, что произошедшее накануне событие, когда из крупных торгово-развлекательных комплексов и гостиниц было эвакуировано около 18 тысяч человек, не было учением спецслужб. Такие предположения обсуждаются в социальных сетях.

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В настоящее время даже рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется поиск сообщавших в дежурную часть ГУ МВД России по Челябинской области о наличии подозрительных предметов более чем в 10 объектах массового скопления людей.

«Более чем в пяти регионах России прошла такая спам-атака. В Челябинске и Копейске решение об эвакуации принимали руководители торгово-развлекательных комплексов. Полиция обеспечивала охрану общественного порядка и проверку наличия подозрительных предметов, проверку сообщений, которые поступили на телефон. Звонки были сделаны через интернет, вычислить, откуда они были сделаны, будет сложно. С помощью специальных программ звонивший с планшета, телефона или другого устройства мог скрыть свое местонахождение. Мероприятия по установлению обстоятельств ведется совместно с ФСБ. Скорее всего, причины и взаимосвязь произошедшего будут устанавливать федеральные силовые структуры», — прокомментировала «ФедералПресс» начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области, майор внутренней службы Ольга Штерк.

В связи с массовыми атаками на общественную безопасность в Челябинской области принято решение о проведении внеочередных совещаний антитеррористической комиссии в городах Челябинск, Копейск и Магнитогорск.

Руководителям предприятий и заведений с массовым пребыванием людей рекомендовано проводить более тщательные досмотровые мероприятия, в целом усилить меры по охране объектов.

Напомним, вечером 11 сентября в Челябинске, Копейске, а также других регионах (Перми. Красноярске, Владивостоке, Магадане, Екатеринбурге, Ставрополе, Уфе, Омске, Брянске и Новосибирске) прошла эвакуация посетителей мест массового пребывания. В южноуральском регионе в мероприятиях было задействовано около 200 сотрудников полиции, а также Росгвардии и ФСБ.

Подозрительных предметов, о которых по телефону сообщали предполагаемые злоумышленники, в итоге обнаружен не было. Ведется розыск и установление лиц, причастных к совершению преступления.

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