ГУВД: спецоперации в ТРК Челябинска и Копейска не были учебными
ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября, ФедералПресс. В Челябинской области не утихает обсуждение прошедшей накануне массовой эвакуации посетителей крупных
ЧЕЛЯБИНСК, 12 сентября, ФедералПресс. В Челябинской области не утихает обсуждение прошедшей накануне массовой эвакуации посетителей крупных
В ГУВД России по Челябинской области завили, что произошедшее накануне событие, когда из крупных
В настоящее время даже рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведется поиск сообщавших в дежурную часть ГУ МВД России по Челябинской области о наличии подозрительных предметов более чем в 10 объектах массового скопления людей.
«Более чем в пяти регионах России прошла такая
В связи с массовыми атаками на общественную безопасность в Челябинской области принято решение о проведении внеочередных совещаний антитеррористической комиссии в городах Челябинск, Копейск и Магнитогорск.
Руководителям предприятий и заведений с массовым пребыванием людей рекомендовано проводить более тщательные досмотровые мероприятия, в целом усилить меры по охране объектов.
Напомним, вечером 11 сентября в Челябинске, Копейске, а также других регионах (Перми. Красноярске, Владивостоке, Магадане, Екатеринбурге, Ставрополе, Уфе, Омске, Брянске и Новосибирске) прошла эвакуация посетителей мест массового пребывания. В южноуральском регионе в мероприятиях было задействовано около 200 сотрудников полиции, а также Росгвардии и ФСБ.
Подозрительных предметов, о которых по телефону сообщали предполагаемые злоумышленники, в итоге обнаружен не было. Ведется розыск и установление лиц, причастных к совершению преступления.