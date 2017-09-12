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15:40 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Из национального парка «Таганай» украли олененка

В Златоусте неизвестные открыли охоту в Парке птиц, он расположен на территории национального парка «Таганай».

Накануне из вольера исчез пятнистый олененок. Малышке Полли — всего два месяца. И в чужих руках она может погибнуть? сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Шерсть осталась, кровь была. Вот вмятина, видно, что вовнутрь пинали. Сетка отогнута. У олененка не хватило бы на это сил.

Вольер пустой, сетка порвана в нескольких местах. Печальную картину увидели сотрудники Парка птиц, утром обходя вверенную им территорию. А вот эти кадры наши златоустовские коллеги сняли две недели назад. Тогда публике впервые представили нового постояльца. Пятнистый олененок совсем не испугался съемочной группы. Малышка родилась в неволе, ее рано отселили от матери, и она быстро привыкла к людям. Вот только кормить ее могут не все. Из чужих рук, говорят сотрудники парка, Полли есть не будет.

«Скорее всего, это ночью произошло. С двух сторон вмятины в вольере, то есть это она не сама выбежала, это ее, скорее всего, шугали. Жалко олененка. Она ни у кого не будет есть, кроме нас. И только мы знаем, чем ее кормить. Она может так умереть», — комментирует сотрудник Парка птиц Андрей Колошин.

Полли — детёныш из первого потомства оленей, проживающих в Парке птиц. Кто поднял руку на беззащитное животное и решился поохотиться на заповедной территории — выясняет полиция.

Юлия Габдрахманова.

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