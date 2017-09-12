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15:42 (мск), источник: Uralpress.ru

«Кислотному» маньяку из Челябинска и его подельникам не удалось смягчить приговор

Кислотному" маньяку из Челябинска и его подельникам не удалось смягчить приговор. Прокурор отстоял законность приговора по резонансному делу в суде вышестоящей инстанции.

В марте 2017 года Метулларгический суд Челябинска вынес приговор «кислотному маньяку» Игорю Самбулову, плеснувшему кислотой в лицо бывшей возлюбленной, и его знакомым Салохиддину Нематову и Одилжону Хамраеву.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе суда, Самбулову и Хамраеву назначена мера наказания в виде лишения свободы 9 лет и 8 лет соответственно с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, они должны будут выплатить бывшей сожительнице Самбулова по полмиллиона рублей каждый, ее сыну — по 25 тысяч рублей и его девушке — по 15 тысяч рублей.

Нематов приговорен к 2 года с направлением в колонию-поселения. Он также обязан возместить моральный вред молодому человеку 25 тысяч рублей и его девушке 15 тысяч рублей.

Как уже сообщало агентство, 10 октября 2015 года Самбулов на лестничной клетке в подъезде плеснул в лицо кислотой своей 44-летней знакомой. Третьего ноября Нематов и Хамраев напали в подъезде жилого дома на сына женщины и его знакомую. Сначала им в лицо брызнули из газового баллона, а затем химической кислотой в лицо мужчины. Установлено, что на преступление Самбулов пошел из ревности, не желая мириться с расставанием. Как сегодня сообщила прокуратура области, в женщину ещё и стреляли.

«Приговором Металлургического суда Челябинска уроженцы Узбекистана Игорь Самбулов, Одилжон Хамраев и Салохиддин Нематов осуждены за причинение телесных повреждений жительнице Челябинска и ее сыну. В 2015 году соучастники выплеснули кислоту в лицо женщины и ее сына. Преступление стало актом мести осужденного Самбулова, который совместно с Хамраевым подкараулили потерпевшую в подъезде, где Самбулов брызнул кислотой женщине в лицо, а Хамраев выстрелил ей в ногу из пневматического пистолета и удерживал у лифта. Потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью. Позднее подельники облили кислотой сына потерпевшей и его жену, причинив им легкий вред здоровью», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

В жалобах осужденные Самбулов и Хамраев указывали на чрезмерную суровость приговора, просили снизить срок наказания.

Прокурор, участвующий в суде апелляционной инстанции, отстаивал законность приговора и добился оставления его без изменения.

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