В Калининграде эвакуируют торговые центры, областную Думу и КГТУ

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 12 сентября, в Калининграде экстренные службы начали эвакуацию торговых центров «Акрополь» и «Европа», также областной Думы и КГТУ. Об этом сообщают очевидцы.

В пресс-службе УМВД не смогли прокомментировать ситуацию. В региональном управлении МЧС заявили, что их ведомство не проводит никаких учений и предложили обращаться в полицию.