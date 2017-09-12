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15:49 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде эвакуируют торговые центры, областную Думу и КГТУ

По предварительным данным, неизвестный сообщил о взрывном устройстве.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 12 сентября, в Калининграде экстренные службы начали эвакуацию торговых центров «Акрополь» и «Европа», также областной Думы и КГТУ. Об этом сообщают очевидцы.

В пресс-службе УМВД не смогли прокомментировать ситуацию. В региональном управлении МЧС заявили, что их ведомство не проводит никаких учений и предложили обращаться в полицию.

Сообщения об эвакуации социальных и коммерческих объектов поступают во многих крупных российских городах: Перми, Красноярска, Магадан, Рязань, Уфа, Ставрополь, Брянск, Челябинск, Новосибирск и другие. Пока никакой официальной информации нет.

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