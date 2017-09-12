В Калининграде эвакуируют торговые центры, областную Думу и КГТУ
По предварительным данным, неизвестный сообщил о взрывном устройстве.
По предварительным данным, неизвестный сообщил о взрывном устройстве.
Во вторник, 12 сентября, в Калининграде экстренные службы начали эвакуацию торговых центров «Акрополь» и «Европа», также областной Думы и КГТУ. Об этом сообщают очевидцы.
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Сообщения об эвакуации социальных и коммерческих объектов поступают во многих крупных российских городах: Перми, Красноярска, Магадан, Рязань, Уфа, Ставрополь, Брянск, Челябинск, Новосибирск и другие. Пока никакой официальной информации нет.