В Петербурге арестованы фигуранты дела о самоугоне Lexus на Ближний Восток

Как сообщает петербургское следственное управление СКР 12 сентября, Адалата Ганбарова, Олега Корженовского и Халида Гаджимурадова обвинили в покушении на мошенничество в сфере страхования и заведомо ложном доносе. Из материалов следует, что в течение четырёх месяцев обвиняемые перегоняли за границу Lexus LX570. Машина была застрахована и приобретена по договору лизинга.

Злоумышленники инсценировали хищение иномарки. Заявлять об угоне в полицию пришёл Ганбаров (людям в погонах он знаком по драке с десантниками, за которую в 2012 году он получил условный срок). Поход в полицию был запланирован с целью выплаты страхового возмещения в размере 6,7 млн рублей. При этом заявителю было хорошо известно, что авто уже находится на Ближнем Востоке — где-то на границе Ирака и Сирии, где машина может пригодиться боевикам.

«Соучастники преступный умысел до конца не довели. Сотрудникам страховой компании стало известно о фиктивности хищения автомобиля. Ганбаров и Коржевский заключены под стражу, в отношении Гаджимурадова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в официальном сообщении следователей.