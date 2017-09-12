Звонки о минировании в Перми поступили через международного виртуального оператора
За информацией о звонках о заложенных взрывных устройствах в компанию «Ростелеком» обратились представители ГУ МВД России по Пермскому краю.
За информацией о звонках о заложенных взрывных устройствах в компанию «Ростелеком» обратились представители ГУ МВД России по Пермскому краю.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Звонки о лжеминировании школ в Перми поступили от международного виртуального оператора. Об этом ТАСС сообщили во вторник в
«ГУ МВД России по Пермскому краю обратились в компанию “Ростелеком” за информацией по звонкам о заложенных взрывных устройствах. На данный момент можно сказать, что вызовы осуществлялись с международной номерной емкости виртуального оператора», — сказали в