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15:57 (мск), источник: РИА Новости

В полиции рассказали о состоянии подростков, попавших в ДТП под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен — РИА Новости. Подростки, попавшие во вторник в Челябинске в ДТП с микроавтобусом и грузовиком, серьезно не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Источник: РИА Новости

Как сообщал ранее источник в экстренных службах региона, в ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и легковушки пострадали два ребенка, всего в микроавтобусе находились 17 детей в возрасте 13−16 лет — детская футбольная команда из Златоуста.

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«ДТП произошло в 13.50 на въезде в Челябинск по Троицкому тракту. Грузовой автомобиль “МАЗ” не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом Ford Transit, который продвинулся вперед и задел ехавший впереди автомобиль Mitsubishi. Известно, что микроавтобус перевозил несовершеннолетних, серьезных травм никто из них не получил», — рассказал собеседник агентства.

По факту ДТП полицией проводится проверка. По предварительным данным, нарушений правил дорожного движения при перевозке несовершеннолетних не выявлено, уточнил он.

Со слов очевидцев, в микроавтобусе могло находиться до 10 человек, добавили в полиции.

По данным местных СМИ, на место ДТП через 10 минут прибыли четыре бригады скорой помощи, в больницы с места аварии были доставлены восемь детей, травмы у них не тяжелые.

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