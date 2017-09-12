В полиции рассказали о состоянии подростков, попавших в ДТП под Челябинском

Источник: РИА Новости

Как сообщал ранее источник в экстренных службах региона, в ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и легковушки пострадали два ребенка, всего в микроавтобусе находились 17 детей в возрасте 13−16 лет — детская футбольная команда из Златоуста.

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«ДТП произошло в 13.50 на въезде в Челябинск по Троицкому тракту. Грузовой автомобиль “МАЗ” не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом Ford Transit, который продвинулся вперед и задел ехавший впереди автомобиль Mitsubishi. Известно, что микроавтобус перевозил несовершеннолетних, серьезных травм никто из них не получил», — рассказал собеседник агентства.

По факту ДТП полицией проводится проверка. По предварительным данным, нарушений правил дорожного движения при перевозке несовершеннолетних не выявлено, уточнил он.

Со слов очевидцев, в микроавтобусе могло находиться до 10 человек, добавили в полиции.