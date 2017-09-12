В Калининграде двое осужденных зашили себе рты в знак протеста

В ведомстве отметили, что нанесенные осужденными повреждения не представляют опасности для жизни и здоровья, им оказывают необходимую медицинскую помощь. В управлении ФСИН добавили, что осужденные отбывают наказание за тяжкие преступления и неоднократно нарушали порядок отбывания наказания. Один из них, находясь в штрафном изоляторе, напал на сотрудника колонии, за что судом был привлечен к уголовной ответственности, пояснили в УФСИН.