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16:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В ФСБ прокомментировали массовые сообщения о минировании в Красноярске

По мнению правоохранителей, звонившие собирались посеять панику.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Представители силовых ведомств прокомментировали массовые звонки о минировании в Красноярске.

По словам пресс-секретаря УФСБ по Красноярскому краю Марины Моисеевой, звонившие собирались посеять панику среди горожан.

«Задача этих сообщений и лиц — дестабилизировать работу правоохранительных органов, а также посеять панику среди населения. Раскрываемость подобных преступлений составляет 100%. На сегодняшний день реальной угрозы возникновения теракта в Красноярском крае нет», — сказала Моисеева.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по краю прокомментировал, что 12 сентября неизвестные «заминировали» 15 зданий в Красноярске, 9 — в Норильске и одно — в Зеленогорске.

«Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют личности звонивших. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложных сообщений об акте терроризма. Наказание по данной статье составляет до семи лет лишения свободы. Подозреваемым грозят реальные сроки», — рассказал на брифинге Юрченко.

Напомним, сегодня на территории Красноярска, Норильска, Зеленогорска и других городов России произошла массовая «атака» телефонных террористов. Звонившие сообщали о бомбах в торговых центрах, школах и других местах массового скопления людей. Сотрудники силовых ведомств проводили эвакуации людей, проверяя здания на наличие взрывных устройств. Ложные сообщения были зафиксированы в «Кванте», «Атмосфере дома», ТРЦ «Планета», ТЦ «Красноярье», «Взлетка Плаза» и др.

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