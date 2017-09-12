В ФСБ прокомментировали массовые сообщения о минировании в Красноярске
По мнению правоохранителей, звонившие собирались посеять панику.
По мнению правоохранителей, звонившие собирались посеять панику.
Представители силовых ведомств прокомментировали массовые звонки о минировании в Красноярске.
По словам
«Задача этих сообщений и лиц — дестабилизировать работу правоохранительных органов, а также посеять панику среди населения. Раскрываемость подобных преступлений составляет 100%. На сегодняшний день реальной угрозы возникновения теракта в Красноярском крае нет», — сказала Моисеева.
Руководитель
«Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют личности звонивших. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложных сообщений об акте терроризма. Наказание по данной статье составляет до семи лет лишения свободы. Подозреваемым грозят реальные сроки», — рассказал на брифинге Юрченко.
Напомним, сегодня на территории Красноярска, Норильска, Зеленогорска и других городов России произошла массовая «атака» телефонных террористов. Звонившие сообщали о бомбах в торговых центрах, школах и других местах массового скопления людей. Сотрудники силовых ведомств проводили эвакуации людей, проверяя здания на наличие взрывных устройств. Ложные сообщения были зафиксированы в «Кванте», «Атмосфере дома», ТРЦ «Планета», ТЦ «Красноярье», «Взлетка Плаза» и др.