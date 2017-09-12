В ФСБ прокомментировали массовые сообщения о минировании в Красноярске

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Представители силовых ведомств прокомментировали массовые звонки о минировании в Красноярске.

По словам пресс-секретаря УФСБ по Красноярскому краю Марины Моисеевой, звонившие собирались посеять панику среди горожан.

«Задача этих сообщений и лиц — дестабилизировать работу правоохранительных органов, а также посеять панику среди населения. Раскрываемость подобных преступлений составляет 100%. На сегодняшний день реальной угрозы возникновения теракта в Красноярском крае нет», — сказала Моисеева.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по краю прокомментировал, что 12 сентября неизвестные «заминировали» 15 зданий в Красноярске, 9 — в Норильске и одно — в Зеленогорске.

«Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют личности звонивших. Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложных сообщений об акте терроризма. Наказание по данной статье составляет до семи лет лишения свободы. Подозреваемым грозят реальные сроки», — рассказал на брифинге Юрченко.