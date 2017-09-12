В Волгограде на краже канцтоваров и маек к ЧМ-2018 попался рецидивист из Михайловки

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, 11 сентября в дежурную часть полиции обратилась сотрудница одного из молодежных объединений. В 7 часов утра, придя на работу, она обнаружила, что оконная решетка оторвана, а само пластиковое окно выставлено, изнутри доносится посторонний шум, свидетельствующий о том, что похититель находится внутри здания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 33-летнего ранее судимого жителя Михайловки, у которого изъяли сумку с похищенными канцелярскими товарами, оргтехникой, а также волонтерскими майками с эмблемой ЧМ-2018. Мужчина пояснил, что решил совершить кражу, а затем продать похищенное.