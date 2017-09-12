В Волгограде на краже канцтоваров и маек к ЧМ-2018 попался рецидивист из Михайловки
С поличным его задержали сотрудники полиции в Центральном районе.
С поличным его задержали сотрудники полиции в Центральном районе.
По информации
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 33-летнего ранее судимого жителя Михайловки, у которого изъяли сумку с похищенными канцелярскими товарами, оргтехникой, а также волонтерскими майками с эмблемой ЧМ-2018. Мужчина пояснил, что решил совершить кражу, а затем продать похищенное.
По данному фату возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ — «Покушение на совершение кражи с незаконным проникновением в помещение». Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.